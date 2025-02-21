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日本調剤など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1585＞ ;ｉＦｒｅｅEX-F;500%;50;0.00;1821; ＜9052＞ ;山陽電鉄;307%;46600;0.41;2004;-6 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;235%;2140500;0.04;1339;2 ＜6614＞ ;シキノハイテック;213%;10200;2.46;1001;7 ＜8276＞ ;平和堂;182%;600800;0.02;2370;17 ＜7611＞ ;ハイデ日高;170%;394200;0.13;2786;1 ＜3341＞ ;日本調剤;146%;27800;2.41;1365;-6 ＜4813＞ ;ＡＣＣＥＳＳ;138%;275500;1.91;1049;-12 ＜9861＞ ;吉野家ＨＤ;138%;554400;0.22;2923.5;-8 ＜7545＞ ;西松屋チェ;124%;627000;0.06;2272;-4 ＜5871＞ ;SOLIZE;113%;3500;4.62;1519;3 ＜8798＞ ;アドバンクリエ;112%;78500;1.37;569;25 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;109%;235100;0.33;505;-7 ＜2404＞ ;鉄人化;100%;6300;1.31;424;2 ＜9601＞ ;松竹;98%;79200;0.13;12120;-100 ＜8160＞ ;木曽路;97%;148800;0.51;2214;54 ＜9842＞ ;アークランズ;86%;437400;0.12;1658;-8 ＜8244＞ ;近鉄百貨店;85%;16800;0.49;2225;-3 ＜7630＞ ;壱番屋;75%;306800;0.58;970;-3 ＜3063＞ ;ｊＧｒｏｕｐ;69%;14400;3.33;711;2
[コメント]日本調剤＜3341＞はPBR1倍を下回って0.7倍台で推移している。《TY》
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