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前日に動いた銘柄 part1 くら寿司、ミガロHD、ライフドリンク カンパニーなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 くら寿司、ミガロHD、ライフドリンク カンパニーなど
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
MCJ＜6670＞ 1353 +49
国内証券が投資判断引き上げ。
日プロ＜9651＞ 1400 +50
投資有価証券売却益（特別利益）8.46億円の66％相当額を複数期に
分割して特別配当として株主還元を実施。
コレックHD＜6578＞ 346 +12
大阪ガスマーケティングと業務提携。
スズキ＜7269＞ 1944 +28
新中期経営計画好感し一時買われるが円高で失速。
積水ハウス＜1928＞ 3354 -102
1月の米住宅着工件数9.8％減で売り波及。
PXB＜6190＞ 511 +80
人工三次元肝臓組織の試供でTOPPANHDと業務提携し前日ストップ高。
くら寿司＜2695＞ 3090 +500
株主優待制度の再導入を発表。
ミガロHD＜5535＞ 7250 +650
リバウンドを狙った短期資金の値幅取りの動きが活発化。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1859 +162
昨年10月安値水準近くまでの調整で突っ込み警戒感も。
日本ヒューム＜5262＞ 1982 +97
今後の水道管補修事業への期待が続く。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2700 +111
超低消費電力マイコン「RA4L1」の発表を材料視。
TOTO＜5332＞ 3996 +191
シティグループ証券では投資判断を格上げ。
アンビス＜7071＞ 694 +20
決算発表受けたサンウェルズの株価上昇などで。
山崎製パン＜2212＞ 2738 +159.5
底打ち感からのリバウンド強まり一気に窓埋めへ。
ローム＜6963＞ 1667 +63
11月に空けた窓埋めを意識の動きに。
シンクロ・フード＜3963＞ 419 +5
決算発表後は自社株買い評価の動きが継続。
資生堂＜4911＞ 2667 -2
CLSA証券では投資判断を格上げ。
栗田工業＜6370＞ 4946 -338
大和証券では投資判断を格下げ。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 9090 -140
地合い悪化で半導体株も全般軟化へ。
M＆A総研＜9552＞ 1470 -100
リバウンド一巡感からの見切り売りが引き続き優勢。
日野自動車<7205> 482 -29
全般的な自動車株安の流れに押されるか。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 3500 +46
リバウンドによる上昇ピッチ速まり過熱警戒感も。
ユーグレナ<2931> 481 -27
18日の大陰線示現が上値の重しにも。《AK》
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