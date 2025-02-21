*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 くら寿司、ミガロHD、ライフドリンク カンパニーなど

銘柄名<コード>20日終値⇒前日比

MCJ＜6670＞ 1353 +49

国内証券が投資判断引き上げ。

日プロ＜9651＞ 1400 +50

投資有価証券売却益（特別利益）8.46億円の66％相当額を複数期に

分割して特別配当として株主還元を実施。

コレックHD＜6578＞ 346 +12

大阪ガスマーケティングと業務提携。

スズキ＜7269＞ 1944 +28

新中期経営計画好感し一時買われるが円高で失速。

積水ハウス＜1928＞ 3354 -102

1月の米住宅着工件数9.8％減で売り波及。

PXB＜6190＞ 511 +80

人工三次元肝臓組織の試供でTOPPANHDと業務提携し前日ストップ高。

くら寿司＜2695＞ 3090 +500

株主優待制度の再導入を発表。

ミガロHD＜5535＞ 7250 +650

リバウンドを狙った短期資金の値幅取りの動きが活発化。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1859 +162

昨年10月安値水準近くまでの調整で突っ込み警戒感も。

日本ヒューム＜5262＞ 1982 +97

今後の水道管補修事業への期待が続く。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2700 +111

超低消費電力マイコン「RA4L1」の発表を材料視。

TOTO＜5332＞ 3996 +191

シティグループ証券では投資判断を格上げ。

アンビス＜7071＞ 694 +20

決算発表受けたサンウェルズの株価上昇などで。

山崎製パン＜2212＞ 2738 +159.5

底打ち感からのリバウンド強まり一気に窓埋めへ。

ローム＜6963＞ 1667 +63

11月に空けた窓埋めを意識の動きに。

シンクロ・フード＜3963＞ 419 +5

決算発表後は自社株買い評価の動きが継続。

資生堂＜4911＞ 2667 -2

CLSA証券では投資判断を格上げ。

栗田工業＜6370＞ 4946 -338

大和証券では投資判断を格下げ。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 9090 -140

地合い悪化で半導体株も全般軟化へ。

M＆A総研＜9552＞ 1470 -100

リバウンド一巡感からの見切り売りが引き続き優勢。

日野自動車<7205> 482 -29

全般的な自動車株安の流れに押されるか。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 3500 +46

リバウンドによる上昇ピッチ速まり過熱警戒感も。

ユーグレナ<2931> 481 -27

18日の大陰線示現が上値の重しにも。《AK》