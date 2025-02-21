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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など

2025年2月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(1月)　3.1％　3.0％
09:30　製造業PMI(2月)　　48.7
09:30　サービス業PMI(2月)　　53.0
09:30　総合PMI(2月)　　51.1


ブッキングリゾートが東証グロースに新規上場(公開価格:1240円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(1月)　　2.19億NZドル
14:00　印・製造業PMI速報(2月)　　57.7
14:00　印・サービス業PMI速報(2月)　　56.5
14:00　印・総合PMI速報(2月)　　57.7
16:00　英・小売売上高指数(1月)　　-0.6％
17:30　独・製造業PMI(2月)　45.5　45.0
17:30　独・サービス業PMI(2月)　52.5　52.5
17:30　独・総合PMI(2月)　　50.5
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(2月)　46.7　46.6
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月)　51.5　51.3
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(2月)　50.3　50.2
18:30　英・製造業PMI(2月)　　48.3
18:30　英・サービス業PMI(2月)　　50.8
18:30　英・総合PMI(2月)　　50.6
20:30　印・外貨準備高(先週)
22:30　加・小売売上高(12月)　1.6％　0％
23:45　米・製造業PMI速報値(2月)　　51.2
23:45　米・サービス業PMI速報値(2月)　　52.9
23:45　米・総合PMI速報値(2月)　　52.7
24:00　米・中古住宅販売件数(1月)　415万件　424万件
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(2月)　　67.8


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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