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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(1月) 3.1％ 3.0％
09:30 製造業PMI(2月) 48.7
09:30 サービス業PMI(2月) 53.0
09:30 総合PMI(2月) 51.1
ブッキングリゾートが東証グロースに新規上場(公開価格:1240円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(1月) 2.19億NZドル
14:00 印・製造業PMI速報(2月) 57.7
14:00 印・サービス業PMI速報(2月) 56.5
14:00 印・総合PMI速報(2月) 57.7
16:00 英・小売売上高指数(1月) -0.6％
17:30 独・製造業PMI(2月) 45.5 45.0
17:30 独・サービス業PMI(2月) 52.5 52.5
17:30 独・総合PMI(2月) 50.5
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(2月) 46.7 46.6
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月) 51.5 51.3
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(2月) 50.3 50.2
18:30 英・製造業PMI(2月) 48.3
18:30 英・サービス業PMI(2月) 50.8
18:30 英・総合PMI(2月) 50.6
20:30 印・外貨準備高(先週)
22:30 加・小売売上高(12月) 1.6％ 0％
23:45 米・製造業PMI速報値(2月) 51.2
23:45 米・サービス業PMI速報値(2月) 52.9
23:45 米・総合PMI速報値(2月) 52.7
24:00 米・中古住宅販売件数(1月) 415万件 424万件
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数確報値(2月) 67.8
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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