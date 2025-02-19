*15:42JST 2月19日本国債市場：債券先物は138円98銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付139円01銭 高値139円19銭 安値138円82銭 引け138円98銭 31551枚

2年 469回 0.825％

5年 175回 1.081％

10年 377回 1.438％

20年 191回 2.069％

19日の債券先物3月限は弱含み。139円01銭で取引を開始し、138円82銭まで下げた後、

139円19銭まで反発。ただ、午後の取引で138円87銭まで下落し、138円98銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇。



＜米国債概況＞

2年債は4.30％、10年債は4.54％、30年債は4.77％近辺で推移。債券利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.49％、英国債は4.56％、オーストラリア10年債は4.52％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・1月消費者物価指数（予想：前年比+2.8％、12月：+2.5％）

・16：00 英・1月生産者物価産出指数（予想：前年比+0.1％、12月：+0.1％）

・18：00 ユーロ圏・12月経常収支（11月：+270億ユーロ）

・22：30 米・1月住宅着工件数（予想：139.7万件、12月：149.9万件）

・22：30 米・1月建設許可件数（予想：146万件、12月：148.2）

・04：00 米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨公表（1月開催分）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》