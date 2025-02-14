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オークファンなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9046＞ ;神戸電鉄;1464%;36600;0.13;2483;-3 ＜1633＞ ;不動産;692%;166;0.04;38250;-690 ＜1628＞ ;運輸物流;383%;88;3.36;18305;-50 ＜2404＞ ;鉄人化;361%;6500;1.25;430;-1 ＜6778＞ ;アルチザ;226%;25800;6.04;542;2 ＜1620＞ ;素材化学;222%;20;1.59;28290;-230 ＜1431＞ ;リブワーク;186%;27100;1.82;679;-2 ＜3198＞ ;SFP;143%;46200;0.06;2196;13 ＜5129＞ ;ＦＩＸＥＲ;138%;21700;1.63;728;-8 ＜2378＞ ;ルネサンス;111%;28500;0.13;1046;-6 ＜7570＞ ;橋本総業ＨＤ;110%;10100;1.55;1203;-3 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;107%;24600;3.21;802;-20 ＜2217＞ ;モロゾフ;106%;13500;0.29;1665;5 ＜1671＞ ;WTI原油;93%;80067;1.62;3210;-5 ＜3996＞ ;サインポスト;91%;20200;14.22;414;-4 ＜3196＞ ;ホットランド;88%;35700;0.70;2049;-15 ＜6630＞ ;ヤーマン;79%;50900;0.65;759;-2 ＜9441＞ ;ベルパーク;79%;1500;14.14;1657;-8 ＜7874＞ ;レック;74%;11100;1.32;1261;0 ＜3674＞ ;オークファン;73%;1600;42.00;383;5
[コメント]オークファン＜3674＞はPBR1倍を下回って推移している。《FA》
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