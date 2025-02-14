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2/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 2/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39461.47、+497.77）
・NYダウは上昇（44711.43、+342.87）
・ナスダック総合指数は上昇（19945.64、+295.69）
・SOX指数は上昇（5156.38、+65.59）
・シカゴ日経225先物は上昇（39480、+40）
・VIX指数は低下（15.10、-0.79）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（152.80-90）
・米原油先物は下落（71.29、-0.08）
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資
・1月インド卸売物価指数
・10-12月ユーロ圏GDP改定値
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・インド外貨準備高
・1月米国輸入物価指数
・1月米国小売売上高
・1月米国鉱工業生産
・12月米国企業在庫
・アサヒGHD、大塚HD、日本郵政、ゆうちょ銀、キオクシア、第一生命HD、サンリ
オ、ダイフク、SOMPO、かんぽ生命、アシックス、MS&AD、荏原、オリンパス、SMC、
楽天G、東京海上HD、T&DHD、キリンHDなど決算発表
・ミュンヘン安全保障会議
・エルメスインターナショナルなど決算発表《ST》
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