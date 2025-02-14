*08:41JST 2/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39461.47、+497.77）

・NYダウは上昇（44711.43、+342.87）

・ナスダック総合指数は上昇（19945.64、+295.69）

・SOX指数は上昇（5156.38、+65.59）

・シカゴ日経225先物は上昇（39480、+40）

・VIX指数は低下（15.10、-0.79）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（152.80-90）

・米原油先物は下落（71.29、-0.08）

・トランプ関税や移民政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資

・1月インド卸売物価指数

・10-12月ユーロ圏GDP改定値

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・インド外貨準備高

・1月米国輸入物価指数

・1月米国小売売上高

・1月米国鉱工業生産

・12月米国企業在庫

・アサヒGHD、大塚HD、日本郵政、ゆうちょ銀、キオクシア、第一生命HD、サンリ

オ、ダイフク、SOMPO、かんぽ生命、アシックス、MS&AD、荏原、オリンパス、SMC、

楽天G、東京海上HD、T&DHD、キリンHDなど決算発表

・ミュンヘン安全保障会議

・エルメスインターナショナルなど決算発表《ST》