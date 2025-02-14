関連記事
前日に動いた銘柄 part1 三井海洋、楽天銀行、トヨクモなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 三井海洋、楽天銀行、トヨクモなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
Mimaki＜6638＞ 1584 +165
25年3月期業績予想を上方修正。
三井海洋＜6269＞ 3990 +700
営業利益は前期67.4％増・今期27.0％増予想。
HOUSEI＜5035＞ 497 +39
営業利益は前期49.5％減だが今期3.8倍予想。自社株買いも発表。
トヨクモ＜4058＞ 2583 +340
25年12月期営業利益20.4％増予想。自社株買いも発表。
ハッチ・ワーク＜148A＞ 1819 -458
営業利益が前期8.7倍に対し今期2.3％増予想と発表。
エクサウィザーズ＜4259＞ 439 -100
第3四半期累計の営業損益が2.38億円の赤字。
GMOインターネット＜4784＞ 1136 +150
今期ガイダンスや増配見通しにインパクト。
サンウェルズ＜9229＞ 555 +80
過去決算や今期業績減額も悪材料出尽くし感先行。
gumi＜3903＞ 634 +100
有証売却益計上やビットコイン購入を引き続き材料視。
トレンドマイクロ＜4704＞ 10860 +1502
複数のファンドが買収に乗り出すと伝わり。
エイチワン＜5989＞ 1132 +150
業績回復や大幅増配発表を好感。
ジェイエイシーリクルートメント＜2124＞ 765 +100
今期ガイダンスや中計など評価。
楽天銀行＜5838＞ 5680 +700
大幅増益基調続き通期予想を上方修正。
ケアネット＜2150＞ 684 +74
高水準の自社株買い実施などを好感。
日本板硝子＜5202＞ 368 +37
特に材料見当たらず、直近は下方修正受けて急落。
デクセリアルズ＜4980＞ 2289.5 +226
上方修正や自社株買い発表など好感。
IBJ＜6071＞ 709 +62
今期の大幅増益見通しを評価。
アトラエ＜6194＞ 780 +50
自社株買いの実施・償却を発表。
PHCHD＜6523＞ 1092 +74
通期予想はコンセンサス上振れ水準まで上方修正。
アイスタイル＜3660＞ 555 +32
業績上方修正と復配を発表で。
奥村組<1833> 4340 +395
上方修正や自社株買いを評価の動きに。
エムスリー<2413> 1805 +146
決算発表受けた見直しの動きが継続。
東レ<3402> 1020 +78.3
12日は決算発表後に急落も。
ローツェ<6323> 1688 +92.5
半導体株総じて堅調な流れに乗るか。
第一三共<4568> 3738 +210
突っ込み警戒感から自律反発も。
沖電気工業<6703> 1010 +91
リコー・東芝の事務機連合に合流と伝わる。
鹿島建設<1812> 2980.5 +211
順調な業績動向や増配などを評価。
しずおかFG<5831> 1472 +85
通期最終益予想を上方修正。
武蔵精密工業<7220> 3000 -375
HSCの初回出荷開始などを明らかにし。
不二製油グループ<2607> 2733 +137.5
業績修正マイナス視の動きにも一巡感。
大成建設<1801> 6805 +305
直近発表の第3四半期決算評価の動きが優勢に。
I－ne<4933> 1882 -355
今期のガイダンスをマイナス視の動きか。
Sun Asterisk<4053> 611 -117
前期業績下振れや今期見通しをマイナス視。
日揮HD<1963> 1188 -196
追加費用計上で営業赤字見通しに下方修正。
タカラトミー<7867> 4344 -684
10-12月期営業増益率の鈍化をマイナス視。
LIFULL<2120> 179 -27
第1四半期黒字転換も進捗率低くインパクト限定的。
ナブテスコ<6268> 2455 -271
精密減速機の回復見通しは市場想定より鈍化。
ゼンショーHD<7550> 7963 -859
第3四半期累計大幅営業増益もコンセンサス下振れ。
ハピネット<7552> 4865 -275
上方修正・増配発表だが出尽くし感先行。《CS》
スポンサードリンク