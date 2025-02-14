*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 三井海洋、楽天銀行、トヨクモなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

Mimaki＜6638＞ 1584 +165

25年3月期業績予想を上方修正。

三井海洋＜6269＞ 3990 +700

営業利益は前期67.4％増・今期27.0％増予想。

HOUSEI＜5035＞ 497 +39

営業利益は前期49.5％減だが今期3.8倍予想。自社株買いも発表。

トヨクモ＜4058＞ 2583 +340

25年12月期営業利益20.4％増予想。自社株買いも発表。

ハッチ・ワーク＜148A＞ 1819 -458

営業利益が前期8.7倍に対し今期2.3％増予想と発表。

エクサウィザーズ＜4259＞ 439 -100

第3四半期累計の営業損益が2.38億円の赤字。

GMOインターネット＜4784＞ 1136 +150

今期ガイダンスや増配見通しにインパクト。

サンウェルズ＜9229＞ 555 +80

過去決算や今期業績減額も悪材料出尽くし感先行。

gumi＜3903＞ 634 +100

有証売却益計上やビットコイン購入を引き続き材料視。

トレンドマイクロ＜4704＞ 10860 +1502

複数のファンドが買収に乗り出すと伝わり。

エイチワン＜5989＞ 1132 +150

業績回復や大幅増配発表を好感。

ジェイエイシーリクルートメント＜2124＞ 765 +100

今期ガイダンスや中計など評価。

楽天銀行＜5838＞ 5680 +700

大幅増益基調続き通期予想を上方修正。

ケアネット＜2150＞ 684 +74

高水準の自社株買い実施などを好感。

日本板硝子＜5202＞ 368 +37

特に材料見当たらず、直近は下方修正受けて急落。

デクセリアルズ＜4980＞ 2289.5 +226

上方修正や自社株買い発表など好感。

IBJ＜6071＞ 709 +62

今期の大幅増益見通しを評価。

アトラエ＜6194＞ 780 +50

自社株買いの実施・償却を発表。

PHCHD＜6523＞ 1092 +74

通期予想はコンセンサス上振れ水準まで上方修正。

アイスタイル＜3660＞ 555 +32

業績上方修正と復配を発表で。

奥村組<1833> 4340 +395

上方修正や自社株買いを評価の動きに。

エムスリー<2413> 1805 +146

決算発表受けた見直しの動きが継続。

東レ<3402> 1020 +78.3

12日は決算発表後に急落も。

ローツェ<6323> 1688 +92.5

半導体株総じて堅調な流れに乗るか。

第一三共<4568> 3738 +210

突っ込み警戒感から自律反発も。

沖電気工業<6703> 1010 +91

リコー・東芝の事務機連合に合流と伝わる。

鹿島建設<1812> 2980.5 +211

順調な業績動向や増配などを評価。

しずおかFG<5831> 1472 +85

通期最終益予想を上方修正。

武蔵精密工業<7220> 3000 -375

HSCの初回出荷開始などを明らかにし。

不二製油グループ<2607> 2733 +137.5

業績修正マイナス視の動きにも一巡感。

大成建設<1801> 6805 +305

直近発表の第3四半期決算評価の動きが優勢に。

I－ne<4933> 1882 -355

今期のガイダンスをマイナス視の動きか。

Sun Asterisk<4053> 611 -117

前期業績下振れや今期見通しをマイナス視。

日揮HD<1963> 1188 -196

追加費用計上で営業赤字見通しに下方修正。

タカラトミー<7867> 4344 -684

10-12月期営業増益率の鈍化をマイナス視。

LIFULL<2120> 179 -27

第1四半期黒字転換も進捗率低くインパクト限定的。

ナブテスコ<6268> 2455 -271

精密減速機の回復見通しは市場想定より鈍化。

ゼンショーHD<7550> 7963 -859

第3四半期累計大幅営業増益もコンセンサス下振れ。

ハピネット<7552> 4865 -275

上方修正・増配発表だが出尽くし感先行。《CS》