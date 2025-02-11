*01:39JST NY外為：ドル堅調、NY連銀1月調査、短期変わらずも中長期は上昇

NY連銀は1月調査を発表した。その中で、1年期待インフレ率は3％と、12月と変わらず。3年期待インフレ率は2.99％と、12月2.97％から上昇。5年期待インフレ率は2.98％と、12月2.72％から上昇した。

連邦準備制度理事会（FRB）は金融政策の決定でインフレ期待動向を重要視している。同指数はFRBがインフレ期待動向を判断するうえで注目している指数のひとつ。

中長期の期待インフレ率の上昇で米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは4.45％から4.48％まで上昇した。ドルも堅調に推移し、ドル・円は151円68銭から151円72銭へじり高。ユーロ・ドルは1.0320ドルから1.0315ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2394ドルから1.2386ドルへ下落した。

【経済指標】

・米・1月NY連銀1年期待インフレ率：3％（12月3％）

・米・1月NY連銀3年期待インフレ率：2.99％（12月2.97％）

・米・1月NY連銀5年期待インフレ率：2.98％（12月2.72％）《KY》