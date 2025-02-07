*08:32JST 2/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39066.53、+235.05）

・ナスダック総合は上昇（19791.99、+99.66）

・フィラデルフィア半導体株指数は上昇（5092.59、+1.09）

・VIX指数は低下（15.50、-0.27）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（44747.63、-125.65）

・シカゴ日経225先物は下落（38970、-120）

・為替相場は円高・ドル安（151.40-50）

・米長期金利は上昇

・米原油先物は下落（70.61、-0.42）

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月家計支出

・国債買い入れオペ

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インドRBI現金準備率

・12月景気一致指数

・12月景気先行CI指数

・1月コール市場残高

・12月ドイツ鉱工業生産指数

・1月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-DI)

・インド外貨準備高

・1月米国非農業部門雇用者数

・1月米国失業率

・1月米国平均時給

・1月カナダ失業率

・2月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報

・12月米国卸売在庫

・1月ブラジル貿易収支

・12月米国消費者信用残高

・1月中国外貨準備高《ST》