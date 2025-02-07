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2/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 2/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39066.53、+235.05）
・ナスダック総合は上昇（19791.99、+99.66）
・フィラデルフィア半導体株指数は上昇（5092.59、+1.09）
・VIX指数は低下（15.50、-0.27）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44747.63、-125.65）
・シカゴ日経225先物は下落（38970、-120）
・為替相場は円高・ドル安（151.40-50）
・米長期金利は上昇
・米原油先物は下落（70.61、-0.42）
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月家計支出
・国債買い入れオペ
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インドRBI現金準備率
・12月景気一致指数
・12月景気先行CI指数
・1月コール市場残高
・12月ドイツ鉱工業生産指数
・1月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-DI)
・インド外貨準備高
・1月米国非農業部門雇用者数
・1月米国失業率
・1月米国平均時給
・1月カナダ失業率
・2月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報
・12月米国卸売在庫
・1月ブラジル貿易収支
・12月米国消費者信用残高
・1月中国外貨準備高《ST》
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