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前日に動いた銘柄 part1 GMOメディア、プロトコーポ、ルネサスエレクトロニクスなど__NEW_LINE__
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 GMOメディア、プロトコーポ、ルネサスエレクトロニクスなど__NEW_LINE__
前日に動いた銘柄 part1 GMOメディア、プロトコーポ、ルネサスエレクトロニクスなど
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
アクシス＜4012＞ 1496 +84
営業利益が前期21.1％増・今期16.3％増予想。
Uアローズ＜7606＞ 2334 -196
第3四半期累計の営業利益38.1％増。上期の66.4％増から増益率縮小。
ジェイック＜7073＞ 2211 +82
25年1月期利益見込みを上方修正。
エーアイ＜4388＞ 560 +45
発行済株式数の5.15％上限の自社株買い発表。
ストリームM＜4772＞ 137 +22
営業利益が前期2.0倍・今期11.5％増予想。
GMOメディア＜6180＞ 5100 +705
営業利益が前期42.8％増・今期20.0％増予想。
配当方針の変更と株主優待制度導入も発表。
プロトコーポ＜4298＞ 1980 +400
MBO実施によるTOB価格2100円にサヤ寄せ続く。
ミガロHD＜5535＞ 5580 +705
DX推進事業の四半期売上高は過去最高を更新と。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2305.5 +258
決算発表があく抜け材料につながる形へ。
AZ丸和HD＜9090＞ 1319 +169
第3四半期累計大幅減益も市場想定は上振れ。
日本冶金工業＜5480＞ 4440 +470
100周年記念配実施を好材料視へ。
日本電気硝子＜5214＞ 3702 +313
想定以上の業績回復や自社株買いを評価へ。
日本マイクロニクス＜6871＞ 4160 +200
半導体株堅調な中でリバウンド続く。
スカパーJSATホールディングス＜9412＞ 1074 +99
決算受けて野村證券では目標株価引き上げ。
日本光電工業＜6849＞ 2300 +145
10-12月期コンセンサス上振れ決算で買い安心感。
日本酸素HD＜4091＞ 4426 +169
通期営業利益は小幅ながら上方修正へ。
野村＜8604＞ 1037.5 +37.5
欧米の収益改善牽引に10-12月期も好業績続く。
新日本科学＜2395＞ 1859 +86
5日に続き上方修正を評価の動き。
楽天銀行＜5838＞ 4973 +224
日本銀行の田村審議委員発言なども材料視か。
バンナムHD＜7832＞ 4822 +433
想定以上の上方修正に加えて新中計も評価。
NOK<7240> 2431 +79
コンセンサス上振れ水準まで業績予想を上方修正。
丸紅<8002> 2399.5 +92.5
上方修正や増配、自社株買いを引き続き評価。
神戸物産<3038> 3541 +103
円高メリット銘柄として関心向かう。
JMDC<4483> 3323 -606
第3四半期決算受けて通期計画達成のハードルは高まる。
アバントグループ<3836> 1963 -81
寄付きから急落だが目立った材料観測されず。
松風<7979> 1953 -129
10-12月期の決算内容をマイナス視。
カナデビア<7004> 974 -78
10-12月期の大幅減益決算をマイナス視。
キッコーマン<2801> 1469 -96
第3四半期決算受け通期業績の上振れ期待はやや後退にも。
オルガノ<6368> 7260 -460
今期受注高見通しなどは下方修正へ。
KDDI<9433> 4970 -312
第3四半期営業益はコンセンサス小幅下振れへ。
山一電機<6941> 2226 -108
自社株買い発表も通期営業益下方修正嫌気で。
ダイキン工業<6367> 16750 -1010
10-12月期は小幅増益も市場予想を下回る。《CS》
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