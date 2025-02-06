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個別銘柄戦略:日電硝やNOKなどに注目
*09:19JST 個別銘柄戦略:日電硝やNOKなどに注目
昨日5日の米株式市場でNYダウは317.24ドル高の44,873.28、ナスダック総合指数は38.31pt高の19,692.33、シカゴ日経225先物は大阪日中比215円高の38,955円。為替は1ドル＝152.60-70円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が15.6％増となった西尾HD＜9699＞、第3四半期税引前利益が2.0倍で記念配当実施も発表した野村HD＜8604＞、第3四半期累計の営業利益が17.0％減と上期の33.8％減から減益率が縮小し記念配当実施も発表した冶金工＜5480＞、第3四半期累計の営業利益が4.0％増と上期の31.7％減から増益に転じた日本光電＜6849＞、営業利益が前期黒字転換・今期3.2倍予想で発行済株式数の8.67％上限の自社株買いも発表した日電硝＜5214＞、25年3月期業績予想を上方修正したオルガノ＜6368＞、NOK＜7240＞、25年3月期I利益と配当予想を上方修正したみずほリース＜8425＞、顔認証プラットフォームがオープンハウス・リアルエステートに初導入されたと発表したミガロHD＜5535＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が15.7％減と上期の1.6％増から減益に転じた大真空＜6962＞、第3四半期累計の営業利益が2.5％増と上期の2.8倍から増益率が縮小したカナデビア＜7004＞、第3四半期累計の営業利益が17.1％増と上期の25.4％増から増益率が縮小したキッコマン＜2801＞、第3四半期累計の営業利益が19.4％増と上期の47.7％増から増益率が縮小した三重交通GHD＜3232＞、25年3月期業績予想を下方修正した山一電機＜6941＞、25年3月期利益予想を下方修正したミネベア＜6479＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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