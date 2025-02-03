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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(1月23、24日分)
09:30 製造業PMI(1月) 48.8
10:10 国債買い入れオペ(残存1年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(12月) -0.6％ 0.8％
10:45 中・財新製造業PMI(1月) 50.6 50.5
14:00 印・製造業PMI確定値(1月) 58.0
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(1月) 46.1 46.1
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(1月) 2.6％ 2.7％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.12％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(1月) 50.4
23:45 米・製造業PMI(1月) 50.1 50.1
24:00 米・建設支出(12月) 0.2％ 0％
24:00 米・ISM製造業景況指数(1月) 49.0 49.3
米・自動車販売(1月、4日までに) 1620万台 1680万台
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・セントルイス連銀総裁がイベントで歓迎のあいさつ
中・株式市場は祝日のため休場(春節、2月5日に取引再開)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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