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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など

2025年2月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(1月23、24日分)
09:30　製造業PMI(1月)　　48.8
10:10　国債買い入れオペ(残存1年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(12月)　-0.6％　0.8％
10:45　中・財新製造業PMI(1月)　50.6　50.5
14:00　印・製造業PMI確定値(1月)　　58.0
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(1月)　46.1　46.1
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(1月)　2.6％　2.7％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.12％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(1月)　　50.4
23:45　米・製造業PMI(1月)　50.1　50.1
24:00　米・建設支出(12月)　0.2％　0％
24:00　米・ISM製造業景況指数(1月)　49.0　49.3


米・自動車販売(1月、4日までに)　1620万台　1680万台

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・セントルイス連銀総裁がイベントで歓迎のあいさつ

中・株式市場は祝日のため休場(春節、2月5日に取引再開)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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