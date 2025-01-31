*15:43JST 1月31日本国債市場：債券先物は140円67銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付140円96銭 高値140円96銭 安値140円64銭 引け140円67銭 22049枚

2年 468回 0.727％

5年 175回 0.909％

10年 377回 1.245％

20年 191回 1.938％

31日の債券先物3月限は弱含み。140円96銭で取引を開始し、午後の取引で140円64銭まで下落し、140円67銭まで下落。20年債の利回りが主に上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は4.23％、10年債は4.54％、30年債は4.78％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.52％、英国債は4.56％、オーストラリア10年債は4.43％、NZ10年債は4.48％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・22：00 独・1月消費者物価指数速報（前年比+2.6％、12月：+2.6％）

・22：30 米・12月個人所得（予想：前月比+0.4％、11月：+0.3％）

・22：30 米・12月個人支出（予想：前月比+0.5％、11月：+0.4％）

・22：30 米・12月コアPCE価格指数（予想：前年比+2.8％、11月：+2.8％）

・23：45 米・1月シカゴMNI（予想：40.0、12月：36.9）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》