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1月31日本国債市場：債券先物は140円67銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:43JST 1月31日本国債市場：債券先物は140円67銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付140円96銭 高値140円96銭 安値140円64銭 引け140円67銭 22049枚
2年 468回 0.727％
5年 175回 0.909％
10年 377回 1.245％
20年 191回 1.938％
31日の債券先物3月限は弱含み。140円96銭で取引を開始し、午後の取引で140円64銭まで下落し、140円67銭まで下落。20年債の利回りが主に上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は4.23％、10年債は4.54％、30年債は4.78％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.52％、英国債は4.56％、オーストラリア10年債は4.43％、NZ10年債は4.48％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：00 独・1月消費者物価指数速報（前年比+2.6％、12月：+2.6％）
・22：30 米・12月個人所得（予想：前月比+0.4％、11月：+0.3％）
・22：30 米・12月個人支出（予想：前月比+0.5％、11月：+0.4％）
・22：30 米・12月コアPCE価格指数（予想：前年比+2.8％、11月：+2.8％）
・23：45 米・1月シカゴMNI（予想：40.0、12月：36.9）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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