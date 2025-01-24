*15:40JST 1月24日本国債市場：債券先物は140円67銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付140円89銭 高値140円93銭 安値140円59銭 引け140円67銭 24251枚

2年 468回 0.719％

5年 175回 0.910％

10年 377回 1.233％

20年 191回 1.912％

24日の債券先物3月限は弱含み。140円89銭で取引を開始し、一時140円93銭まで買われたが、日本銀行による追加利上げを受けて140円59銭まで反落し、140円67銭取引を終了した。10年債の利回りが主に上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は4.25％、10年債は4.62％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.55％、英国債は4.63％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.54％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・17：30 独：1月製造業PMI（予想：42.7、12月：42.5）

・17：30 独：1月サービス業PMI（予想：51.0、12月：51.2）

・18：00 ユーロ圏：1月製造業PMI（予想：45.4、12月：45.1）

・18：00 ユーロ圏：1月サービス業PMI（予想：51.5、12月：51.6）

・18：00 ユーロ圏：1月総合業PMI（予想：49.7、12月：49.6）

・18：30 英：1月製造業PMI（予想：47.0、12月：47.0）

・18：30 英：1月サービス業PMI（予想：50.8、12月：51.1）

・23：45 米：1月製造業PMI（予想：49.8、12月：49.4）

・23：45 米：1月サービス業PMI（予想：56.5、12月：56.8）

・24：00 米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：73.2、速報：73.2）

・24：00 米：12月中古住宅販売件数（予想：420.万戸、11月：415万戸）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》