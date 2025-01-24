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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏サービス業PMI、米製造業PMIなど

2025年1月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏サービス業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(12月)　3.0％　2.7％
09:30　製造業PMI(1月)　　49.6
09:30　サービス業PMI(1月)　　50.9
09:30　総合PMI(1月)　　50.5
14:30　東京地区百貨店売上高(12月)　　2.7％
14:30　全国百貨店売上高(12月)　　3.4％
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.50％　0.25％

通常国会召集、政府4演説

(石破総理大臣の施政方針演説、外務大臣の外交演説、財務大臣の財政演説、経済財政政策担当大臣の経済演説)


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(1月)　　56.4
14:00　印・サービス業PMI速報(1月)　　59.3
14:00　印・総合PMI速報(1月)　　59.2
17:30　独・製造業PMI(1月)　43.0　42.5
17:30　独・サービス業PMI(1月)　51.0　51.2
17:30　独・総合PMI(1月)　49.0　48.0
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(1月)　46.0　45.1
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月)　51.5　51.6
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(1月)　49.7　49.6
18:30　英・製造業PMI(1月)　　47.0
18:30　英・サービス業PMI(1月)　　51.1
18:30　英・総合PMI(1月)　　50.4
20:30　印・外貨準備高(先週)
20:30　ブ・経常収支(12月)　　-30.6億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(12月)　　69.56億ドル
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(1月)　-0.10％　0.34％
23:45　米・製造業PMI(1月)　　49.4
23:45　米・サービス業PMI(1月)　　56.8
23:45　米・総合PMI(1月)　　55.4
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(1月)　　73.2
24:00　米・中古住宅販売件数(12月)　417万件　415万件


ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がダボス会議で講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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