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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏サービス業PMI、米製造業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏サービス業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(12月) 3.0％ 2.7％
09:30 製造業PMI(1月) 49.6
09:30 サービス業PMI(1月) 50.9
09:30 総合PMI(1月) 50.5
14:30 東京地区百貨店売上高(12月) 2.7％
14:30 全国百貨店売上高(12月) 3.4％
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0.50％ 0.25％
通常国会召集、政府4演説
(石破総理大臣の施政方針演説、外務大臣の外交演説、財務大臣の財政演説、経済財政政策担当大臣の経済演説)
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(1月) 56.4
14:00 印・サービス業PMI速報(1月) 59.3
14:00 印・総合PMI速報(1月) 59.2
17:30 独・製造業PMI(1月) 43.0 42.5
17:30 独・サービス業PMI(1月) 51.0 51.2
17:30 独・総合PMI(1月) 49.0 48.0
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(1月) 46.0 45.1
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月) 51.5 51.6
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(1月) 49.7 49.6
18:30 英・製造業PMI(1月) 47.0
18:30 英・サービス業PMI(1月) 51.1
18:30 英・総合PMI(1月) 50.4
20:30 印・外貨準備高(先週)
20:30 ブ・経常収支(12月) -30.6億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(12月) 69.56億ドル
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(1月) -0.10％ 0.34％
23:45 米・製造業PMI(1月) 49.4
23:45 米・サービス業PMI(1月) 56.8
23:45 米・総合PMI(1月) 55.4
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(1月) 73.2
24:00 米・中古住宅販売件数(12月) 417万件 415万件
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がダボス会議で講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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