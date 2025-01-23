*15:40JST 1月23日本国債市場：債券先物は140円93銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付141円05銭 高値141円10銭 安値140円91銭 引け140円93銭 19545枚

2年 468回 0.700％

5年 175回 0.883％

10年 377回 1.209％

20年 191回 1.901％

23日の債券先物3月限は弱含み。141円05銭で取引を開始し、一時141円10銭まで買われたが、午後の取引で140円91銭まで反落し、140円93銭取引を終了した。20年債の利回りが主に上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は4.29％、10年債は4.60％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.53％、英国債は4.63％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.56％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・20：00 トルコ中央銀行政策金利発表

・22：30 加：11月小売売上高（予想：前月比0.3%、10月+0.1％）

・22：30 米：先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：21.7万件）



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