*15:43JST 1月15日本国債市場：債券先物は140円59銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付140円69銭 高値140円79銭 安値140円53銭 引け140円59銭 26340枚

2年 468回 0.706％

5年 175回 0.896％

10年 377回 1.257％

20年 190回 2.021％

15日の債券先物3月限は弱含み。140円69銭で取引を開始し、140円79銭まで買われた後、140円53銭まで下落し、140円59銭で取引を終了した。5年債の利回りが主に上昇。



＜米国債概況＞

2年債は4.36％、10年債は4.78％、30年債は4.97％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.65％、英国債は4.89％、オーストラリア10年債は4.62％、NZ10年債は4.76％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.6％、11月：＋2.6％）

・16：00 英・12月生産者物価産出指数（予想：前年比＋0.0％、11月：-0.6％）

・19：00 ユーロ圏・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.2％、10月：0.0％)

・22：15 米・1月NY連銀製造業景況指数(予想：3.0、12月：0.2)

・22：30 米・12月消費者物価コア指数(予想：前年比+3.3％、11月：+3.3％)

・04：00 米地区連銀経済報告公表



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