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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、独GDP、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、独GDP、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 マネーストック(12月)
10:10 国債買い入れオペ(残存 1 年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
15:00 工作機械受注(12月) 3.0％
16:15 訪日外客数(12月) 318.7万人
＜海外＞
16:00 英・消費者物価コア指数(12月) 3.5％
16:00 英・生産者物価産出指数(12月) -0.6％
18:00 独・GDP(2024年) -0.2％ -0.3％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産(11月) -1.9％ -1.2％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(11月) 1.1％
22:30 米・消費者物価コア指数(12月) 3.3％ 3.3％
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(1月) -2.0 0.2
26:30 ブ・中央政府財政収支(11月) -65億レアル 408億レアル
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
ベルギー・北大西洋条約機構(NATO)国防相会合(16日まで)
石油輸出国機構(OPEC)月報
米・リッチモンド連銀総裁が講演
米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演
米・シカゴ連銀総裁が経済フォーラムで講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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