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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、独GDP、米消費者物価コア指数など

2025年1月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、独GDP、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　マネーストック(12月)
10:10　国債買い入れオペ(残存 1 年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
15:00　工作機械受注(12月)　　3.0％
16:15　訪日外客数(12月)　　318.7万人


＜海外＞
16:00　英・消費者物価コア指数(12月)　　3.5％
16:00　英・生産者物価産出指数(12月)　　-0.6％
18:00　独・GDP(2024年)　-0.2％　-0.3％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産(11月)　-1.9％　-1.2％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(11月)　　1.1％
22:30　米・消費者物価コア指数(12月)　3.3％　3.3％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(1月)　-2.0　0.2
26:30　ブ・中央政府財政収支(11月)　-65億レアル　408億レアル


米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

ベルギー・北大西洋条約機構(NATO)国防相会合(16日まで)

石油輸出国機構(OPEC)月報

米・リッチモンド連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演

米・シカゴ連銀総裁が経済フォーラムで講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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