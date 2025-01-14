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1月14日本国債市場：債券先物は140円66銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:40JST 1月14日本国債市場：債券先物は140円66銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付140円61銭 高値140円71銭 安値140円51銭 引け140円66銭 29954枚
2年 468回 0.683％
5年 174回 0.858％
10年 377回 1.248％
20年 190回 2.010％
14日の債券先物3月限は弱含み。140円61銭で取引を開始し、140円71銭まで買われた後、140円51銭まで下落し、140円66銭で取引を終了した。20年債の利回りが主に上昇。
＜米国債概況＞
2年債は4.37％、10年債は4.76％、30年債は4.95％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.61％、英国債は4.88％、オーストラリア10年債は4.61％、NZ10年債は4.68％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 米・12月生産者物価コア指数（予想：前年比＋3.8％、11月：＋3.4％）
・24：00 米・カンザスシティ地区連銀総裁が講演予定
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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