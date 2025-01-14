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個別銘柄戦略:良品計画やコスモス薬品などに注目
*09:17JST 個別銘柄戦略:良品計画やコスモス薬品などに注目
東京市場が3連休中の先週末10日の米株式市場でNYダウは696.75ドル安、昨日13日は358.67ドル高の42,297.12ドル。ナスダック総合指数は10日は317.25pt安、昨日は73.53pt安の19,088.10、昨日のシカゴ日経225先物は大阪日中比545円安の38,705円。為替は1ドル＝157.50-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が83.8％増となったJINSHD＜3046＞、上期営業利益が28.5％増となったコスモス薬品＜3349＞、第3四半期決累計の営業利益が前年同期比2.6倍となったリンガーハット＜8200＞、25年5月期業績予想を上方修正したインターアク＜7725＞、25年8月期業績予想を上方修正した良品計画＜7453＞、株主還元方針の見直しを発表したニッケ＜3201＞、東証スタンダードでは、25年2月期業績と配当予想を上方修正したタキヒヨー＜9982＞などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が41.5％増と第1四半期の2.7倍から増益率が縮小したブックオフGHD＜9278＞、第3四半期累計の営業利益が26.3％減となった安川電＜6506＞、第3四半期累計の営業利益が71.8％増と上期の3.1倍から増益率が縮小した松屋＜8237＞、第3四半期累計の営業利益が32.0％増と上期の46.5％増から増益率が縮小した竹内製作＜6432＞、25年2月期損益予想を下方修正したミニストップ＜9946＞、25年5月期業績予想を下方修正したビーウィズ＜9216＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期（12カ月）11.85億円・今期（10カ月）5.28億円予想と発表した岡野バル＜6492＞、上期営業利益が89.5％減となった日本エンター＜4829＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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