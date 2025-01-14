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1/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 1/14
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（42297.12、+358.67）
・米原油先物上昇（78.82、+2.25）
・VIX指数は低下（19.19、-0.35）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39190.40、-414.69）
・ナスダック総合指数は下落（19088.10、-73.53）
・SOX指数は下落（5020.04、-17.43）
・シカゴ日経225先物は下落（38705、-545）
・1ドル＝157円40-50銭
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・トランプ次期大統領が主張する経済政策が物価高騰再燃懸念
留意事項
・国際収支(経常収支)(11月)
・銀行貸出動向(含信金前年比)(12月)
・貸出動向 銀行計(12月)
・景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月)
・景気ウォッチャー調査 現状判断(12月)
・印・卸売物価指数(12月)
・ブ・自動車販売台数(12月)
・米・生産者物価コア指数(12月)
・アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット開幕(16日ま
で)
・米・カンザスシティー連銀総裁が講演
・米・ニューヨーク連銀総裁がイベント冒頭のあいさつ
・氷見野日銀副総裁が神奈川県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・レーンECB専務理事が講演
・ウィリアムズNY連銀総裁がイベントであいさつ《ST》
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