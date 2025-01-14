*08:43JST 1/14

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（42297.12、+358.67）

・米原油先物上昇（78.82、+2.25）

・VIX指数は低下（19.19、-0.35）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39190.40、-414.69）

・ナスダック総合指数は下落（19088.10、-73.53）

・SOX指数は下落（5020.04、-17.43）

・シカゴ日経225先物は下落（38705、-545）

・1ドル＝157円40-50銭

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・トランプ次期大統領が主張する経済政策が物価高騰再燃懸念

留意事項

・国際収支(経常収支)(11月)

・銀行貸出動向(含信金前年比)(12月)

・貸出動向 銀行計(12月)

・景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月)

・景気ウォッチャー調査 現状判断(12月)

・印・卸売物価指数(12月)

・ブ・自動車販売台数(12月)

・米・生産者物価コア指数(12月)

・アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット開幕(16日ま

で)

・米・カンザスシティー連銀総裁が講演

・米・ニューヨーク連銀総裁がイベント冒頭のあいさつ

・氷見野日銀副総裁が神奈川県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・レーンECB専務理事が講演

・ウィリアムズNY連銀総裁がイベントであいさつ《ST》