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個別銘柄戦略:明光ネットやファーストリテなどに注目
記事提供元：フィスコ
*09:07JST 個別銘柄戦略:明光ネットやファーストリテなどに注目
昨日9日の米株式市場は休場。為替は1ドル＝158.10-20円。今日の東京市場では、24年11月期営業利益が28.8％増と従来予想の17.4％増を上回った大有機化＜4187＞、第1四半期営業利益が前年同期比7.8倍となった明光ネット＜4668＞、同じく7.4％増となったファーストリテ＜9983＞、上期営業利益が44.7％増となった三光合成＜7888＞、第3四半期累計の営業利益が45.2％増となったイオンFS＜8570＞、第3四半期累計の営業利益が2.1減だが上期の5.2％減から減益率が縮小したわらべ日洋＜2918＞、25年2月期業績予想を上方修正した久光薬＜4530＞、東証スタンダードでは、第1四半期段階で通期予想の営業利益を超過したトーセ＜4728＞、一方、営業利益が前期74.3％増に対し今期0.5％増予想と発表したキユーピー＜2809＞、第3四半期累計の営業利益が23.1％減となった7＆iHD＜3382＞、25年2月期業績と配当予想を下方修正したC&R社＜4763＞、25年5月期業績予想を下方修正した三協立山＜5932＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期38.0％増に対し今期0.7％増予想と発表したキユソ流通＜9369＞、上期営業損益が0.31億円の赤字となったアウン＜2459＞、第3四半期累計の営業利益が47.9％減となったアルバイトタイ＜2341＞、第3四半期累計の営業損益が1.51億円の赤字となったフェリシモ＜3396＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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