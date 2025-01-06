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1月6日本国債市場：債券先物は141円59銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:48JST 1月6日本国債市場：債券先物は141円59銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円82銭 高値141円84銭 安値141円57銭 引け141円59銭 23052枚
2年 468回 0.629％
5年 174回 0.792％
10年 376回 1.133％
20年 190回 1.927％
6日の債券先物3月限は弱含み。141円82銭で取引を開始し、141円84銭まで買われた後、一時141円57銭まで下落したが、午後の取引で141円78銭まで反発し、141円59銭で取引を終了した。
＜米国債概況＞
2年債は4.28％、10年債は4.62％、30年債は4.83％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.42％、英国債は4.59％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・12月サービス業PMI改定値（予想：51.4、速報値：51.4）
・18:00 ユーロ圏・12月総合PMI改定値（予想：49.5、速報値：49.5）
・22:00 独・12月消費者物価指数（予想：前年比+2.4％、11月：+2.2％）
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