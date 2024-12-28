*08:14JST 米国株式市場は下落、ハイテクの利益確定売り強まる（27日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

MAR24

Ｏ 39770（ドル建て）

Ｈ 40545

Ｌ 39675

Ｃ 40220 大証比-10（イブニング比+80）

Vol 5568



MAR24

Ｏ 39690（円建て）

Ｈ 40450

Ｌ 39585

Ｃ 40130 大証比-100（イブニング比-10）

Vol 23075

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.91円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、アドバ

ンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、SMC＜6273＞、ダイキン工業＜6367＞、トヨタ自動車

＜7203＞、本田技研工業＜7267＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 199.52 2.16 3151 -37

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.65 0.01 1840 7.5

8035 (TOELY) 東京エレク 76.82 0.68 24261 -119

6758 (SONY.N) ソニー 21.46 0.28 3389 -28

9432 (NTTYY) NTT 24.91 0.35 157 -0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.51 0.16 2607 -3.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 50.48 0.14 3986 -18

9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.38 0.71 54289 -401

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.04 0.16 9171 -83

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.79 0.24 5303 -26

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.00 0.50 7817 -68

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.43 0.16 3798 31

8031 (MITSY) 三井物産 418.62 5.08 3305 -17

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.45 0.23 11409 -56

4568 (DSNKY) 第一三共 27.92 0.49 4409 -1

9433 (KDDIY) KDDI 15.97 0.23 5044 -15

7974 (NTDOY) 任天堂 14.68 0.04 9272 -78

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.16 0.36 5710 -31

7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.76 0.39 1514 -17

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.20 0.25 4169 81

6902 (DNZOY) デンソー 13.83 -0.01 2184 -21

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.50 0.55 7106 1

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.82 0.32 3446 -9

8411 (MFG.N) みずほFG 4.89 -0.01 3861 -32

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.67 0.09 18428 -222

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.27 0.13 4191 3

7741 (HOCPY) HOYA 126.27 0.11 19939 -81

6503 (MIELY) 三菱電機 33.96 0.02 2681 -21

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.05 0.19 2542 -23.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.68 -0.19 5160 -33

6273 (SMCAY) SMC 19.62 -0.11 61964 -836

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 0.15 1398 -96

6146 (DSCSY) ディスコ 27.30 0.10 43109 -651

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.65 0.16 2471 -3

8053 (SSUMY) 住友商事 21.71 0.24 3428 -13

6702 (FJTSY) 富士通 17.71 0.27 2797 -18

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 81.85 -0.23 12925 -15

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.09 0.24 5397 69

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 0.00 1557 54

8002 (MARUY) 丸紅 150.05 0.43 2369 -18

6723 (RNECY) ルネサス 6.54 0.12 2065 0

6954 (FANUY) ファナック 13.11 0.07 4140 -22

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.90 0.15 3458 -19

8801 (MTSFY) 三井不動産 23.90 0.00 1258 -11

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.41 -0.04 4328 -15

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.42 0.07 3291 -36

6594 (NJDCY) 日本電産 4.49 0.21 2836 -7

6857 (ATEYY) アドバンテスト 58.70 0.80 9269 -178

4543 (TRUMY) テルモ 19.54 0.09 3086 -15

8591 (IX.N) オリックス 106.93 0.36 3377 -33

（時価総額上位50位、1ドル157.91円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 11.77 929 95.3 11.43

8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5347 386 7.78

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 1557 54 3.59

9503 (KAEPY) 関西電力 5.76 1819 63 3.59

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.00 1579 -200.5 -11.27

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 1398 -96 -6.43

6752 (PCRHY) パナソニック 9.94 1570 -72 -4.38

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.51 1028 -23 -2.19

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1737 -38 -2.14



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42992.21 前日比：-333.59

始値：43142.37 高値：43238.85 安値：42761.56

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19722.03 前日比：-298.33

始値：19896.77 高値：19904.77 安値：19553.40

年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5970.84 前日比：-66.75

始値：6006.17 高値：6006.17 安値：5932.95

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.82％ 米10年国債 4.626％



米国株式市場は下落。ダウ平均は333.59ドル安の42,992.21ドル、ナスダックは298.

33ポイント安の19,722.03で取引を終了した。

年末に向けた利益確定売りに、寄り付き後、下落。年末年始の祝日を控え、参加者

が限定的となる中、中国の指標が冴えず、さらにドイツや韓国などの政局不安も一

部投資家心理に影響を与えたと見られ、続落した。新年度のリバランスに向け、特

にハイテクが売られ、相場全体を一段と押し下げ、終日軟調に推移。終盤にかけ、

下げ幅を縮小し、終了した。セクター別では不動産管理・開発が小幅高、自動車・

自動車部品が大幅安となった。

在宅看護などのヘルスケア・サービスを提供するアメディシス（AMED）は管理医療

会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）と司法省の決定を受け合併延期で合意

し、上昇。ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は、下落した。

冷凍ポテト製品の製造・供給を手掛けるラム・ウェストン・ホールディングス（L

W）は物言う投資家のジャナ・パートナーズが同社が現コナグラ・ブランズ（CAG：

前コナグラ・フーズ）傘下にあった際、会長を務めたジェフリ―・デラップ氏を執

行役員候補に指名したことが好感され、上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSL

A）は来週の第4四半期の出荷台数発表を警戒し、売られた。

非営利機関として人工知能（AI）開発・研究を行っているオープンAIは営利組織へ

転換する計画を明らかにした。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》