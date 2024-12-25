*07:59JST 米国株式市場は続伸、クリスマスラリーに期待感高まる（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

MAR24

Ｏ 39425（ドル建て）

Ｈ 39445

Ｌ 39090

Ｃ 39350 大証比+230（イブニング比+70）

Vol 2096



MAR24

Ｏ 39340（円建て）

Ｈ 39340

Ｌ 38995

Ｃ 39260 大証比+140（イブニング比-20）

Vol 7572

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.15円換算）で、豊田自動織機＜6201＞、日本郵

政＜6178＞、ソフトバンクG＜9984＞、伊藤忠商事＜8001＞、アドバンテスト＜6857＞などが

上昇した一方で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本電産＜6594＞、オリエンランド＜4661＞、

ファナック＜6954＞、本田技研工業＜7267＞などは下落し、全体はまちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 181.43 0.90 2851 16

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.54 0.04 1814 6

8035 (TOELY) 東京エレク 75.92 -0.06 23862 222

6758 (SONY.N) ソニー 21.14 -0.02 3322 24

9432 (NTTYY) NTT 24.50 -0.24 154 -0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.00 0.10 2514 3.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 49.25 -0.47 3870 10

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.70 -0.19 52960 90

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.36 -0.18 8914 105

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.48 0.16 5180 3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 98.41 1.38 7733 86

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.31 0.17 3748 6

8031 (MITSY) 三井物産 409.00 -1.00 3214 -2

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.08 -0.19 11063 18

4568 (DSNKY) 第一三共 27.92 -0.08 4388 -8

9433 (KDDIY) KDDI 15.75 -0.11 4950 -3

7974 (NTDOY) 任天堂 14.65 0.00 9209 -19

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.47 -0.14 5574 -6

7267 (HMC.N) 本田技研工業 27.25 0.32 1427 -5.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.15 0.02 4133 -2

6902 (DNZOY) デンソー 13.21 0.08 2076 -4.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.01 0.03 6918 -2

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.39 0.10 3361 -20

8411 (MFG.N) みずほFG 4.88 0.05 3834 1

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.20 0.02 17601 -29

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.17 0.00 4139 25

7741 (HOCPY) HOYA 125.79 -0.59 19768 -27

6503 (MIELY) 三菱電機 33.84 -0.17 2659 6.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.83 -0.06 2461 -4.5

7751 (CAJPY) キヤノン 33.14 0.14 5208 2

6273 (SMCAY) SMC 19.76 0.07 62106 -4

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.70 0.00 1367 -106

6146 (DSCSY) ディスコ 26.90 -0.40 42273 123

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.26 -0.17 2398 0

8053 (SSUMY) 住友商事 21.04 0.01 3306 1

6702 (FJTSY) 富士通 17.42 -0.43 2738 -1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 77.69 1.76 12209 399

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.02 0.05 5349 20

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 0.00 1549 48

8002 (MARUY) 丸紅 145.55 0.92 2287 -8

6723 (RNECY) ルネサス 6.39 -0.09 2008 -6

6954 (FANUY) ファナック 12.77 -0.04 4014 -17

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.58 0.01 3391 0

8801 (MTSFY) 三井不動産 23.80 -0.10 1247 2

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.77 -0.01 4207 3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.33 -0.08 3247 -3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.28 -0.04 2690 -18

6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.40 -0.50 9020 85

4543 (TRUMY) テルモ 19.32 -0.14 3036 1

8591 (IX.N) オリックス 106.01 -0.03 3332 11

（時価総額上位50位、1ドル157.15円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5321 521 10.85

5020 (JXHLY) ENEOS 11.25 884 69.2 8.49

2802 (AJINY) 味の素 42.39 6662 256 4.00

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 77.69 12209 399 3.38

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2216 69 3.21

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.70 1367 -106 -7.20

6752 (PCRHY) パナソニック 9.96 1565 -34 -2.13

7309 (SMNNY) シマノ 13.41 21074 -236 -1.11

4503 (ALPMY) アステラス製薬 9.65 1516 -14.5 -0.95

9735 (SOMLY) セコム 8.39 5274 -39 -0.73



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：43297.03 前日比：390.08

始値：42916.48 高値：43297.65 安値：42871.76

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：20031.13 前日比：266.24

始値：19818.48 高値：20031.13 安値：19813.76

年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6040.04 前日比：65.97

始値：5984.63 高値：6040.10 安値：5981.44

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.76％ 米10年国債 4.585％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は390.08ドル高の43,297.03ドル、ナスダックは266.

25ポイント高の20,031.13で取引を終了した。

長期金利の上昇を警戒し、寄り付き後、まちまち。クリスマス祭日の前日で短縮取

引となる中、ハイテクが引き続き買われ、株式相場を押し上げた。本日から年末に

かけてのクリスマスラリーを期待した買いも手伝い、終盤にかけて、上げ幅を拡大

し終了。セクター別では自動車・自動車部品や小売りの上昇が目立った。

銀行のシティ銀（C）、JPモルガン（JPM）、金融のゴールドマンサックス（GS）

は、複数銀、ロビー団体が年次ストレステスト（健全性審査）のルール適用におい

て不透明性などを巡り連邦準備制度理事会（FRB）に対し訴訟を提起したとの報道

で、それぞれ上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は空軍が保有・運用する主

力の軍用長距離輸送機C17のアップグレードを巡り英国をはじめとする他国とも契約

締結を発表し、上昇。

企業向け情報技術管理ソフトウエアメーカー、サービスナウ（NOW）はアナリストの

投資判断引き上げで、上昇した。半導体のブロードコム（AVGO）やアドバンスト・

マイクロ・デバイセズ（AMD）はバイデン政権が中国製半導体に対する貿易調査を開

始するとの報道で、それぞれ上昇。航空会社のアメリカン（AA）はソフトウエアの

不具合で朝方実施した全米運航停止を1時間ほどで解除し、かろうじてプラス圏を回

復した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は14.27まで低下し今月中旬以来の低水準となっ

た。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》