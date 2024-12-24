12/24の強弱材料

*08:40JST 12/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39161.34、+459.44）

・NYダウは上昇（42906.95、+66.69）

・ナスダック総合指数は上昇（19764.88、+192.29）

・1ドル＝157.10-20円

・シカゴ日経先物は上昇（39305、+115）

・SOX指数は上昇（5118.75、+153.84）

・VIX指数は低下（16.78、-1.58）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物は下落（69.24、-0.22）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事要旨（10月30・31日分）

・日銀営業毎旬報告（20日現在）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・気象庁3カ月予報

・東京地区百貨店売上高（11月）

・全国百貨店売上高（11月）

・高島屋＜8233＞など決算発表

・米新築住宅販売件数（11月）

・米2年物変動利付債（FRN）と5年物国債の入札

・フィリピン、スイス、イタリア、ドイツ、ブラジルは休場

・米株式と債券市場は短縮取引《ST》