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12/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 12/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39161.34、+459.44）
・NYダウは上昇（42906.95、+66.69）
・ナスダック総合指数は上昇（19764.88、+192.29）
・1ドル＝157.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇（39305、+115）
・SOX指数は上昇（5118.75、+153.84）
・VIX指数は低下（16.78、-1.58）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物は下落（69.24、-0.22）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（10月30・31日分）
・日銀営業毎旬報告（20日現在）
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・気象庁3カ月予報
・東京地区百貨店売上高（11月）
・全国百貨店売上高（11月）
・高島屋＜8233＞など決算発表
・米新築住宅販売件数（11月）
・米2年物変動利付債（FRN）と5年物国債の入札
・フィリピン、スイス、イタリア、ドイツ、ブラジルは休場
・米株式と債券市場は短縮取引《ST》
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