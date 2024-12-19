関連記事
今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、英中央銀行が政策金利発表、米GDP確定値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、英中央銀行が政策金利発表、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 首都圏新築分譲マンション(11月) 23.4％
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0.25％ 0.25％
Synspectiveが東証グロースに新規上場(公開価格:480円)
delyが東証グロースに新規上場(公開価格:1200円)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(7-9月) -0.4％ -0.5％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(11月) 2.93％
14:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(11月) 1.1％
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(10月) 370億ユーロ
20:00 ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 4.50％ 4.75％
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) 2.2 -5.5
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.2万件
22:30 米・GDP確定値(7-9月) 2.8％ 2.8％
24:00 米・景気先行指数(11月) -0.1％ -0.4％
24:00 米・中古住宅販売件数(11月) 409万件 396万件
30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月) 2161億ドル
欧・欧州連合(欧)首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク