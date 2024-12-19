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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、英中央銀行が政策金利発表、米GDP確定値など

2024年12月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、英中央銀行が政策金利発表、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　首都圏新築分譲マンション(11月)　　23.4％
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.25％　0.25％

Synspectiveが東証グロースに新規上場(公開価格:480円)

delyが東証グロースに新規上場(公開価格:1200円)


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(7-9月)　-0.4％　-0.5％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(11月)　　2.93％
14:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(11月)　　1.1％
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(10月)　　370億ユーロ
20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　4.50％　4.75％
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月)　2.2　-5.5
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.2万件
22:30　米・GDP確定値(7-9月)　2.8％　2.8％
24:00　米・景気先行指数(11月)　-0.1％　-0.4％
24:00　米・中古住宅販売件数(11月)　409万件　396万件
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月)　　2161億ドル


欧・欧州連合(欧)首脳会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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