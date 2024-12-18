12/18の強弱材料

*08:51JST 12/18

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39364.68、-92.81）

・NYダウは下落（43449.90、-267.58）

・ナスダック総合指数は下落（20109.06、-64.83）

・1ドル＝153.40-50円

・シカゴ日経先物は下落（39255、-145）

・SOX指数は下落（5169.79、-86.27）

・VIX指数は上昇（15.87、+1.18）

・米原油先物は下落（69.65、-0.64）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・貿易収支（11月）

・資金循環統計速報（7-9月）

・石油製品価格（16日時点）

・訪日外国人数（11月）

・森田日本証券業協会会長の記者会見

・日銀金融政策決定会合（1日目）

・キオクシアホールディングス＜285A＞が新規上場

・NZ経常収支（7-9月）

・タイ、インドネシア中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏消費者物価指数（11月）

・英消費者物価指数（11月）

・英生産者物価産出指数（11月）

・米経常収支（7-9月）

・米住宅着工件数（11月）

・米住宅建設許可件数（11月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見《ST》