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12/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:51JST 12/18
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39364.68、-92.81）
・NYダウは下落（43449.90、-267.58）
・ナスダック総合指数は下落（20109.06、-64.83）
・1ドル＝153.40-50円
・シカゴ日経先物は下落（39255、-145）
・SOX指数は下落（5169.79、-86.27）
・VIX指数は上昇（15.87、+1.18）
・米原油先物は下落（69.65、-0.64）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・貿易収支（11月）
・資金循環統計速報（7-9月）
・石油製品価格（16日時点）
・訪日外国人数（11月）
・森田日本証券業協会会長の記者会見
・日銀金融政策決定会合（1日目）
・キオクシアホールディングス＜285A＞が新規上場
・NZ経常収支（7-9月）
・タイ、インドネシア中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏消費者物価指数（11月）
・英消費者物価指数（11月）
・英生産者物価産出指数（11月）
・米経常収支（7-9月）
・米住宅着工件数（11月）
・米住宅建設許可件数（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見《ST》
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