*15:35JST 17日の日本国債市場：債券先物は142円21銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付142円22銭 高値142円36銭 安値142円19銭 引け142円21銭 17255枚

2年 467回 0.594％

5年 174回 0.735％

10年 376回 1.083％

20年 190回 1.892％



17日の債券先物3月限は弱含み。142円22銭で取引を開始し、142円19銭から142円36銭まで反発したが、142円21銭で取引を終えた。現物債の取引では5年債と10年債の気配が相対的に甘くなった。



＜米国債概況＞

2年債は4.24％近辺、10年債は4.40％近辺、30年債は4.60％近辺で推移。利回りはもみ合い。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.24％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.29％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16:00 英・8-10月ILO失業率（予想：4.3％、7-9月：4.3％）

・18:00 独・12月IFO企業景況感指数（予想：85.5、11月：85.7）

・19:00 独・12月ZEW景気期待指数（予想：6.8、11月：7.4）

・19:00 ユーロ圏・10月貿易収支（9月：+125億ユーロ）

・22:30 米・11月小売売上高（予想：+0.5％、10月：+0.4％）

・22:30 カナダ・11月消費者物価指数（前年比予想：+2.0％、10月：+2.0％）

・23:15 米・11月鉱工業生産（前月比予想：+0.3％、10月：-0.3％）

・23:15 米・11月設備稼働率（予想：77.3％、10月：77.1％）

・24:00 米・12月NAHB住宅市場指数（予想：47、11月：46）

・24:00 米・10月企業在庫（前月比予想：+0.1％、9月：+0.1％）

・米連邦公開市場委員会（FOMC、18日まで）《MK》