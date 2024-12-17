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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など
＜国内＞
黒田グループが東証スタンダードに新規上場(公開価格:700円)
リスキルが東証グロースに新規上場(公開価格:3730円)
＜海外＞
16:00 英・失業率(11月) 4.7％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.98％
18:00 独・IFO企業景況感指数(12月) 85.7
19:00 独・ZEW期待指数(12月) 7.4
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(10月) 125億ユーロ
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
22:30 米・小売売上高(11月) 0.5％ 0.4％
22:30 加・消費者物価指数(11月) 1.9％ 2.0％
23:15 米・鉱工業生産指数(11月) 0.2％ -0.3％
24:00 米・企業在庫(10月) 0.2％ 0.1％
24:00 米・NAHB住宅市場指数(12月) 46 46
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(18日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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