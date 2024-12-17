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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など

2024年12月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、欧ユーロ圏貿易収支、米小売売上高など
＜国内＞


黒田グループが東証スタンダードに新規上場(公開価格:700円)

リスキルが東証グロースに新規上場(公開価格:3730円)


＜海外＞
16:00　英・失業率(11月)　　4.7％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.98％
18:00　独・IFO企業景況感指数(12月)　　85.7
19:00　独・ZEW期待指数(12月)　　7.4
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(10月)　　125億ユーロ
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
22:30　米・小売売上高(11月)　0.5％　0.4％
22:30　加・消費者物価指数(11月)　1.9％　2.0％
23:15　米・鉱工業生産指数(11月)　0.2％　-0.3％
24:00　米・企業在庫(10月)　0.2％　0.1％
24:00　米・NAHB住宅市場指数(12月)　46　46


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(18日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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