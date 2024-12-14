*14:55JST 英ポンド週間見通し：底堅い値動きか、英中銀政策金利は据え置き予想

■上昇、原油高を意識したポンド買い強まる

今週のポンド・円は上昇。英中央銀行による利下げ継続を想定したポンド売りは縮小し、原油高を意識したポンド買い・米ドル売りが観測された。この局面で米ドル・円相場は円安方向に振れており、この影響を受けて対円でもポンドは強い動きを見せた。取引レンジ：188円02銭-192円36銭。

■底堅い値動きか、英中銀政策金利は据え置き予想

来週のポンド・円は底堅い値動きか。12月18日発表の英インフレ指標が高止まりなら、ポンドは売りづらい展開となりそうだ。また、英中央銀行は19日開催の金融政策委員会（MPC）で政策金利の据え置きを決める見通し。一方、日本銀行による追加利上げ観測は大きく後退。利上げ見送りの場合は円売りがポンドの押し上げ要因に。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・16日：12月製造業PMI（11月：48.0）

・16日：12月サービス業PMI（11月：50.8）

・18日：11月消費者物価コア指数（11月：前年比+3.3％）

・19日：英中央銀行政策金利発表（現行：4.75％）

予想レンジ：192円00銭－196円00銭《FA》