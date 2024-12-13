関連記事
13日の豪ドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
*12:02JST 13日の豪ドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
○豪ドル・円 （予想レンジ：96.50円-97.80円）
【買い要因】
・米12月追加利下げ観測
・原油高
・早期利下げ観測は後退
【売り要因】
・日豪金利差の縮小観測
・資源価格の下落
・中国経済の先行き不安増大
■支持抵抗ライン：豪ドル・円 （終値 97.17円）
・ボリンジャー+2σ 100.56
・HBOP 100.21
・ピボット R2 99.82
・転換線 99.73
・5日移動平均 99.49
・ピボット R1 99.43
・ボリンジャー20日移動平均 99.32
・21日移動平均 99.29
・終値 99.05
・ピボット P 99.04
・基準線 98.91
・ピボット S1 98.66
・ピボット S2 98.27
・55日移動平均 98.26
・ボリンジャー-2σ 98.08
・LBOP 97.88
・90日移動平均 97.68
・先行スパン 1 97.61
・先行スパン 2 97.28
・200日移動平均 96.37
＊HBOP＝High Break Point
＊LBOP＝Low Break Point
＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《HN》
スポンサードリンク