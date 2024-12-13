*12:02JST 13日の豪ドル・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

○豪ドル・円 （予想レンジ：96.50円-97.80円）

【買い要因】

・米12月追加利下げ観測

・原油高

・早期利下げ観測は後退

【売り要因】

・日豪金利差の縮小観測

・資源価格の下落

・中国経済の先行き不安増大



■支持抵抗ライン：豪ドル・円 （終値 97.17円）

・ボリンジャー+2σ 100.56

・HBOP 100.21

・ピボット R2 99.82

・転換線 99.73

・5日移動平均 99.49

・ピボット R1 99.43

・ボリンジャー20日移動平均 99.32

・21日移動平均 99.29

・終値 99.05

・ピボット P 99.04

・基準線 98.91

・ピボット S1 98.66

・ピボット S2 98.27

・55日移動平均 98.26

・ボリンジャー-2σ 98.08

・LBOP 97.88

・90日移動平均 97.68

・先行スパン 1 97.61

・先行スパン 2 97.28

・200日移動平均 96.37



＊HBOP＝High Break Point

＊LBOP＝Low Break Point

＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《HN》