関連記事
12/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 12/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39849.14、+476.91）
・1ドル＝152.50-60円
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（43914.12、-234.44）
・ナスダック総合指数は下落（19902.84、-132.05）
・シカゴ日経先物は下落（39665、-145）
・SOX指数は下落（4982.19、-45.60）
・VIX指数は上昇（13.92、+0.34）
・米原油先物は下落（70.02、-0.27）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出
・日銀短観（大企業製造業DI（12月）
・国債買いオペ
・鉱工業生産（10月）
・ラクサステクノロジーズが新規上場
・日本取引所グループCEOが定例記者会見
・インド外貨準備高
・露GDP（7-9月）
・英鉱工業生産（10月）
・英商品貿易収支（10月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（12月）
・ブラジル経済活動（10月）
・米輸入物価指数（11月）《ST》
スポンサードリンク