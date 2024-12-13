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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、英鉱工業生産、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、英鉱工業生産、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(12月) 13 13
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
13:30 鉱工業生産(10月) 3.0％
13:30 設備稼働率(10月) 4.4％
ラクサス・テクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:281円)
日本取引所グループCEOが定例会見
＜海外＞
16:00 英・鉱工業生産(10月) -0.5％
16:00 英・商品貿易収支(10月) -163.21億ポンド
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(10月) 0％ -2.0％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(12月) 1.45％
20:30 印・外貨準備高
21:00 ブ・経済活動(10月) 0.8％
22:30 米・輸入物価指数(11月) -0.3％ 0.3％
25:00 露・GDP(7-9月) 3.1％
印・輸出(11月、16日までに) 17.2％
印・輸入(11月、16日までに) 3.9％
印・貿易収支(11月、16日までに) -250.00億ドル -271.42億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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