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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、英鉱工業生産、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など

2024年12月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、英鉱工業生産、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(12月)　13　13
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
13:30　鉱工業生産(10月)　　3.0％
13:30　設備稼働率(10月)　　4.4％


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＜海外＞
16:00　英・鉱工業生産(10月)　　-0.5％
16:00　英・商品貿易収支(10月)　　-163.21億ポンド
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(10月)　0％　-2.0％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(12月)　　1.45％
20:30　印・外貨準備高
21:00　ブ・経済活動(10月)　　0.8％
22:30　米・輸入物価指数(11月)　-0.3％　0.3％
25:00　露・GDP(7-9月)　　3.1％


印・輸出(11月、16日までに)　　17.2％

印・輸入(11月、16日までに)　　3.9％

印・貿易収支(11月、16日までに)　-250.00億ドル　-271.42億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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