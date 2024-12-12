12/12の強弱材料

*08:48JST 12/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39372.23、+4.65）

・ナスダック総合指数は上昇（20034.89、+347.65）

・1ドル＝152.30-40円

・シカゴ日経先物は上昇（40065、+655）

・SOX指数は上昇（5027.80、+133.10）

・VIX指数は低下（13.58、-0.60）

・米原油先物は上昇（70.29、+1.70）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（44148.56、-99.27）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月限先物オプション最終売買日

・対外対内証券投資(先週)

・東京オフィス空室率(11月)

・ユカリアが新規上場

・豪失業率(11月)

・インド鉱工業生産(10月)

・インド消費者物価指数(11月)

・スイス中央銀行が政策金利発表

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・ブラジル小売売上高(10月)

・ブラジル自動車販売台数(11月)

・米新規失業保険申請件数(先週)

・米生産者物価コア指数(11月)

・米家計純資産(7-9月)《ST》