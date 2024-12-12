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12/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:48JST 12/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39372.23、+4.65）
・ナスダック総合指数は上昇（20034.89、+347.65）
・1ドル＝152.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（40065、+655）
・SOX指数は上昇（5027.80、+133.10）
・VIX指数は低下（13.58、-0.60）
・米原油先物は上昇（70.29、+1.70）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44148.56、-99.27）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月限先物オプション最終売買日
・対外対内証券投資(先週)
・東京オフィス空室率(11月)
・ユカリアが新規上場
・豪失業率(11月)
・インド鉱工業生産(10月)
・インド消費者物価指数(11月)
・スイス中央銀行が政策金利発表
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・ブラジル小売売上高(10月)
・ブラジル自動車販売台数(11月)
・米新規失業保険申請件数(先週)
・米生産者物価コア指数(11月)
・米家計純資産(7-9月)《ST》
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