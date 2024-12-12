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今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(11月) 4.48％
ユカリアが東証グロースに新規上場(公開価格:1060円)
＜海外＞
09:30 豪・失業率(11月) 4.2％ 4.1％
17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 0.75％ 1.00％
19:30 印・鉱工業生産(10月) 3.5％ 3.1％
19:30 印・消費者物価指数(11月) 5.57％ 6.21％
21:00 ブ・小売売上高(10月) 0.5％
22:00 ブ・自動車販売台数(11月) 26万4949台
22:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 3.15％ 3.40％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.4万件
22:30 米・生産者物価コア指数(11月) 3.1％
26:00 米・家計純資産(7-9月) 2兆7600億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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