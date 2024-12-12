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今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など

2024年12月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(11月)　　4.48％


ユカリアが東証グロースに新規上場(公開価格:1060円)


＜海外＞
09:30　豪・失業率(11月)　4.2％　4.1％
17:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　0.75％　1.00％
19:30　印・鉱工業生産(10月)　3.5％　3.1％
19:30　印・消費者物価指数(11月)　5.57％　6.21％
21:00　ブ・小売売上高(10月)　　0.5％
22:00　ブ・自動車販売台数(11月)　　26万4949台
22:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　3.15％　3.40％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.4万件
22:30　米・生産者物価コア指数(11月)　　3.1％
26:00　米・家計純資産(7-9月)　　2兆7600億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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