12/11の強弱材料

*08:42JST 12/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39367.58、+207.08）

・1ドル＝151.90-00円

・VIX指数は低下（14.18、-0.01）

・米原油先物は上昇（68.59、+0.22）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（44247.83、-154.10）

・ナスダック総合指数は下落（19687.24、-49.45）

・シカゴ日経先物は下落（39320、-80）

・SOX指数は下落（4894.70、-124.14）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・法人企業景気予測調査(10-12月)

・国内企業物価指数(11月)

・セミコンジャパン開幕(13日まで)

・石油輸出国機構(OPEC)月報

・南ア消費者物価指数(11月)

・ブラジルIBGEサービス部門売上高(10月)

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・米消費者物価コア指数(11月)

・米財政収支(11月)

・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表《ST》