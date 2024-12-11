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12/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 12/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39367.58、+207.08）
・1ドル＝151.90-00円
・VIX指数は低下（14.18、-0.01）
・米原油先物は上昇（68.59、+0.22）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44247.83、-154.10）
・ナスダック総合指数は下落（19687.24、-49.45）
・シカゴ日経先物は下落（39320、-80）
・SOX指数は下落（4894.70、-124.14）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・法人企業景気予測調査(10-12月)
・国内企業物価指数(11月)
・セミコンジャパン開幕(13日まで)
・石油輸出国機構(OPEC)月報
・南ア消費者物価指数(11月)
・ブラジルIBGEサービス部門売上高(10月)
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・米消費者物価コア指数(11月)
・米財政収支(11月)
・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表《ST》
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