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12/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 12/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39160.50、+69.33）
・1ドル＝151.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇（39320。+110）
・米原油先物は上昇（68.37、+1.17）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44401.93、-240.59）
・ナスダック総合指数は下落（19736.69、-123.08）
・SOX指数は下落（5018.84、-42.46）
・VIX指数は上昇（14.19、+1.42）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・マネーストック(11月)
・5年物国債入札
・工作機械受注(11月)
・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・中国貿易統計(11月)
・独消費者物価指数(11月)
・欧州連合（EU）財務相理事会
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・米非農業部門労働生産性(7-9月)
・米3年物、10年物国債入札
・タイは休場《ST》
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