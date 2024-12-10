12/10の強弱材料

*08:28JST 12/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39160.50、+69.33）

・1ドル＝151.10-20円

・シカゴ日経先物は上昇（39320。+110）

・米原油先物は上昇（68.37、+1.17）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（44401.93、-240.59）

・ナスダック総合指数は下落（19736.69、-123.08）

・SOX指数は下落（5018.84、-42.46）

・VIX指数は上昇（14.19、+1.42）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・マネーストック(11月)

・5年物国債入札

・工作機械受注(11月)

・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・中国貿易統計(11月)

・独消費者物価指数(11月)

・欧州連合（EU）財務相理事会

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・米非農業部門労働生産性(7-9月)

・米3年物、10年物国債入札

・タイは休場《ST》