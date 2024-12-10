*08:07JST 米国株式市場は下落、地政学的リスクを警戒（9日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

DEC24

Ｏ 39350（ドル建て）

Ｈ 39540

Ｌ 38990

Ｃ 39315 大証比+105（イブニング比+5）

Vol 11673



DEC24

Ｏ 39320（円建て）

Ｈ 39530

Ｌ 38980

Ｃ 39320 大証比+110（イブニング比+10）

Vol 33270

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル151.24円換算）で、豊田自動織機＜6201＞、本田技研工

業＜7267＞、トヨタ自動車＜7203＞、東京海上HD＜8766＞、小松製作所＜6301＞などが上昇した

一方で、日本郵政＜6178＞、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本電産＜6594＞、SMC＜6273＞、三井住

友FG＜8316＞などは下落し、全般やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 177.01 1.06 2677 31.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.94 -0.10 1805 -9

8035 (TOELY) 東京エレク 78.50 -2.23 23745 -15

6758 (SONY.N) ソニー 21.10 0.16 3191 -15

9432 (NTTYY) NTT 25.75 -0.42 156 0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.01 -0.24 2573 13

6501 (HTHIY) 日立製作所 53.55 -0.64 4049 6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.58 0.45 53811 141

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.63 0.27 9265 35

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.25 -0.09 5520 6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 101.81 0.09 7699 26

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.00 -0.05 3781 -24

8031 (MITSY) 三井物産 416.45 -3.66 3149 24

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.01 0.08 11351 46

4568 (DSNKY) 第一三共 30.60 -0.82 4628 38

9433 (KDDIY) KDDI 16.38 -0.40 4955 -1

7974 (NTDOY) 任天堂 15.29 0.09 9250 34

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.15 -0.65 5770 64

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.12 0.08 1317 17

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.91 -0.16 4207 1

6902 (DNZOY) デンソー 14.33 -0.10 2167 4

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.44 -0.04 6788 -17

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.59 -0.32 3417 -5

8411 (MFG.N) みずほFG 5.07 -0.05 3834 10

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.07 -0.09 18255 105

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.74 0.01 4156 30

7741 (HOCPY) HOYA 134.34 -1.92 20318 53

6503 (MIELY) 三菱電機 34.40 -0.95 2601 10

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.27 -0.11 2502 -3

7751 (CAJPY) キヤノン 33.14 -0.07 5012 11

6273 (SMCAY) SMC 20.79 -0.91 62886 -404

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.25 0.00 1399 -108.5

6146 (DSCSY) ディスコ 26.70 -1.10 40381 -89

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 17.00 -0.20 2571 19.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.74 0.00 3288 12

6702 (FJTSY) 富士通 18.51 -0.06 2799 4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.82 -0.81 11316 231

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.55 0.00 5309 -8

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.33 0.00 1411 -126.5

8002 (MARUY) 丸紅 148.21 -2.02 2242 9

6723 (RNECY) ルネサス 6.50 -0.08 1966 4

6954 (FANUY) ファナック 13.35 0.06 4038 32

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.77 -0.18 3444 12

8801 (MTSFY) 三井不動産 24.50 -0.30 1235 0.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.51 0.02 4161 41

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.19 -0.11 3385 -4

6594 (NJDCY) 日本電産 4.62 -0.02 2795 -29

6857 (ATEYY) アドバンテスト 55.50 -3.70 8394 -6

4543 (TRUMY) テルモ 20.41 -0.16 3087 6

8591 (IX.N) オリックス 112.49 -0.51 3403 23

（時価総額上位50位、1ドル151.24円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5142 499 10.75

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2132 70 3.39

5401 (NPSCY) 日本製鉄 6.87 3117 93 3.08

7269 (SZKMY) スズキ 44.66 1689 37.5 2.27

4911 (SSDOY) 資生堂 18.28 2765 58.5 2.16

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.33 1411 -126.5 -8.23

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.25 1399 -108.5 -7.20

5020 (JXHLY) ENEOS 10.18 770 -35.8 -4.44

9503 (KAEPY) 関西電力 5.75 1739 -62 -3.44

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.00 1664 -44 -2.58



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44401.93 前日比：-240.59

始値：44637.97 高値：44728.51 安値：44382.83

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19736.69 前日比：-123.08

始値：19824.09 高値：19872.79 安値：19698.05

年初来高値：19859.77 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6052.85 前日比：-37.42

始値：6083.01 高値：6088.51 安値：6048.63

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.388％ 米10年国債 4.208％



米国株式市場は下落。ダウ平均は240.59ドル安の44,401.93ドル、ナスダックは123.08

ポイント安の19,736.69で取引を終了した。

過去最高値付近でのもみ合いで、寄り付き後、まちまち。ダウは連邦準備制度理事会

（FRB）の追加利下げや中国の景気支援計画への期待に一時買われたが、シリアのアサ

ド政権崩壊などを受けた地政学的リスクを警戒した売りに押され、下落に転じた。ナス

ダックも利益確定売りに加え、半導体のエヌビディア（NVDA）の下落が重しとなり指数

を押し下げ。相場は終盤にかけて、下げ幅を拡大し、終了した。セクター別ではテクノ

ロジー・ハード・機器が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落。

チョコレートメーカーのハーシー（HSY）は飲食品メーカーのモンデリーズ・インター

ナショナル（MDLZ）が同社買収を検討しているとの報道を好感し、大幅高。モンデリー

ズ・インターナショナル（MDLZ）は下落した。ソーシャルネットワークのプラットフォ

ームを提供するレディット（RDDT）は人工知能（AI）サーチ機能を発表したほか、アナ

リストが投資判断を引き上げ、上昇した。財務・人事管理ソフトウエアのワークデイ

（WDAY）はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが同社をS&P500種株価指数の構成銘柄

に採用すると発表し、上昇した。

一方、一部アナリストが銘柄採用を予想していたテクノロジー会社のアップラビン（AP

P）は採用されず大幅安。半導体のエヌビディア（NVDA）は中国が独禁法違反の疑いで

同社の調査を開始したとの報道が嫌気され、下落した。

ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）は取引終了後に第2四半期決算を発表。 調

整後の1株当たり利益が予想を下回り、時間外取引で下落している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》