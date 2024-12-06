*08:11JST 米国株式市場は反落、雇用統計を警戒（5日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）

DEC24

Ｏ 39690（ドル建て）

Ｈ 39750

Ｌ 39270

Ｃ 39350 大証比-40（イブニング比+20）

Vol 3366



DEC24

Ｏ 39670（円建て）

Ｈ 39740

Ｌ 39260

Ｃ 39340 大証比-50（イブニング比+10）

Vol 15989

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル150.09円換算）で、日本郵政＜6178＞、ゆうちょ銀行<7

182>、東京エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、伊藤忠商事＜8001＞、村田

製作所＜6981＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.40 -0.38 2618 -14

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 12.08 0.06 1813 -6.5

8035 (TOELY) 東京エレク 79.99 -3.25 24011 -574

6758 (SONY.N) ソニー 20.90 -0.09 3137 -30

9432 (NTTYY) NTT 25.86 -0.16 155 -0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.07 -0.43 2562 0

6501 (HTHIY) 日立製作所 54.44 0.02 4086 -24

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.25 -0.21 52907 -203

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.02 -0.13 9011 -85

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.26 -0.38 5481 -40

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 101.41 -1.95 7610 -92

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.16 0.19 3792 6

8031 (MITSY) 三井物産 427.51 -11.15 3208 8

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.81 0.32 11114 -56

4568 (DSNKY) 第一三共 31.51 -1.31 4729 -15

9433 (KDDIY) KDDI 16.19 -0.22 4860 -22

7974 (NTDOY) 任天堂 15.57 0.19 9348 53

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.94 -0.03 5845 12

7267 (HMC.N) 本田技研工業 25.69 -0.09 1285 1.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.98 0.05 4197 -16

6902 (DNZOY) デンソー 14.44 -0.15 2167 -2

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.45 -0.11 6739 -26

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.93 -0.02 3442 11

8411 (MFG.N) みずほFG 5.13 0.02 3850 26

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.04 -0.13 18071 -69

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.80 0.13 4142 4

7741 (HOCPY) HOYA 134.06 0.80 20121 1

6503 (MIELY) 三菱電機 35.30 -0.19 2649 -2.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.33 -0.05 2500 -24

7751 (CAJPY) キヤノン 32.86 0.42 4932 -5

6273 (SMCAY) SMC 21.01 -0.57 63068 -172

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.20 0.00 1381 -104.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.40 -1.00 42626 -824

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 17.47 0.10 2622 -11

8053 (SSUMY) 住友商事 21.89 0.07 3285 5

6702 (FJTSY) 富士通 18.64 -0.06 2798 -12

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.22 -0.15 11140 20

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.60 -0.03 5283 -5

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.30 0.49 1396 -136

8002 (MARUY) 丸紅 151.49 -1.32 2274 -5

6723 (RNECY) ルネサス 6.58 -0.15 1975 -35

6954 (FANUY) ファナック 13.19 -0.09 3959 -22

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.00 0.13 3452 -15

8801 (MTSFY) 三井不動産 25.10 0.00 1256 -1

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.22 -0.08 4085 -11

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.27 -0.10 3383 -25

6594 (NJDCY) 日本電産 4.63 -0.08 2780 -22.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 60.20 0.40 9035 -76

4543 (TRUMY) テルモ 20.70 0.04 3107 -10

8591 (IX.N) オリックス 113.72 -0.53 3414 2

（時価総額上位50位、1ドル150.09円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5103 376 7.95

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2116 56 2.72

9503 (KAEPY) 関西電力 6.35 1906 43.5 2.34

5401 (NPSCY) 日本製鉄 6.80 3062 35 1.16

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.97 1046 10.5 1.01

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.30 1396 -136 -8.88

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.20 1381 -104.5 -7.03

6752 (PCRHY) パナソニック 9.54 1432 -45.5 -3.08

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.70 1628 -41 -2.46

8035 (TOELY) 東京エレク 79.99 24011 -574 -2.33



「米国株式市場概況」（5日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44765.71 前日比：-248.33

始値：45038.44 高値：45059.94 安値：44747.14

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19700.26 前日比：-34.86

始値：19756.40 高値：19790.03 安値：19688.59

年初来高値：19735.12 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6075.11 前日比：-11.38

始値：6089.03 高値：6094.55 安値：6072.90

年初来高値：6086.49 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.338％ 米10年国債 4.168％



米国株式市場は反落。ダウ平均は248.33ドル安の44,765.71ドル、ナスダックは34.86ポ

イント安の19,700.26で取引を終了した。

高値を試す動きに寄り付き後、小幅高。その後、高値警戒感で買いが続かず、さらに、

連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利下げを急がない姿勢を表明したことを

背景に長期金利の上昇に連れ相場は下落に転じた。雇用統計の発表を明日に控え警戒感

も強く、利益確定売りに押され相場は終日軟調に推移し終了。セクター別では自動車・

自動車部品が上昇した一方、運輸が下落した。

航空機メーカーのアメリカン（AAL）はホリデーシーズンに向けた需要が好調で、第4四

半期の利益見通しを上方修正し、上昇。同業のユナイテッド（UAL）やデルタ（DAL）も

期待感に連れ高となった。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はアナリストの目標株

価引き上げで、上昇。ゲーム販売会社のゲームストップ（GME）や映画館運営のAMC（AM

C）などのミーム株銘柄は、個人投資家による買いが加速。カジュアル衣料小売りのア

メリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）は、年末商戦を巡り弱い見通しを示

し、下落した。

ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は取引終了後に第3四半期決算を発表。1株当たり利

益が予想を上回り時間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》