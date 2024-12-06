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今日の注目スケジュール：印中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏GDP、米非農業部門雇用者数など

2024年12月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：印中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏GDP、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　実質賃金総額(10月)　-0.1％　-0.4％
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(10月)　2.6％　2.5％
08:30　家計支出(10月)　-2.7％　-1.1％
14:00　景気一致指数(10月)　　115.3
14:00　景気先行CI指数(10月)　　109.1


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.50％　6.50％
13:30　印・RBI現金準備率　4.50％　4.50％
16:00　独・鉱工業生産指数(10月)　　-2.5％
16:00　独・貿易収支(10月)　　170億ユーロ
19:00　欧・ユーロ圏GDP(7-9月)　0.9％　0.9％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(11月)　0.85％　1.54％
20:30　印・外貨準備高(先週)
22:30　米・非農業部門雇用者数(11月)　20.0万人　1.2万人
22:30　米・失業率(11月)　4.2％　4.1％
22:30　米・平均時給(11月)　3.9％　4.0％
22:30　加・失業率(11月)　　6.5％
24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(12月)　73.0　71.8
29:00　米・消費者信用残高(10月)　100.00億ドル　60.02億ドル


米・ボウマンFRB理事が講演

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が討論会に参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が討論会で発言


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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