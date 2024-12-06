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今日の注目スケジュール：印中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏GDP、米非農業部門雇用者数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：印中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏GDP、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 実質賃金総額(10月) -0.1％ -0.4％
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(10月) 2.6％ 2.5％
08:30 家計支出(10月) -2.7％ -1.1％
14:00 景気一致指数(10月) 115.3
14:00 景気先行CI指数(10月) 109.1
＜海外＞
13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 6.50％ 6.50％
13:30 印・RBI現金準備率 4.50％ 4.50％
16:00 独・鉱工業生産指数(10月) -2.5％
16:00 独・貿易収支(10月) 170億ユーロ
19:00 欧・ユーロ圏GDP(7-9月) 0.9％ 0.9％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(11月) 0.85％ 1.54％
20:30 印・外貨準備高(先週)
22:30 米・非農業部門雇用者数(11月) 20.0万人 1.2万人
22:30 米・失業率(11月) 4.2％ 4.1％
22:30 米・平均時給(11月) 3.9％ 4.0％
22:30 加・失業率(11月) 6.5％
24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(12月) 73.0 71.8
29:00 米・消費者信用残高(10月) 100.00億ドル 60.02億ドル
米・ボウマンFRB理事が講演
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が討論会に参加
米・サンフランシスコ連銀総裁が討論会で発言
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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