関連記事
エイチームは2日続けて急伸、資本コストなど意識した経営と株主優待制度の新設を好感
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■優待は毎年1月末、7月末時点で500株以上保有する株主に
エイチーム<3662>(東証プライム)は12月4日、一段高で始まり、取引開始後は16%高の877円(120円高)まで上げ、2日続けて急伸している。3日の正午に資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応と株主優待制度の新設を発表し、連日好感されている。
株主優待は、毎年1月末、7月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、それそれQUOカード1万円分を贈呈するとした。また、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けては、積極的なM&Aと株主還元を両立させ、総還元性向100%などを掲げた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【株式市場特集】名古屋証券取引所バリュー株に脚光！低ＰＥＲ・ＰＢＲ、高配当銘柄が続々（2024/10/28）
・【株式市場特集】日米選挙控え、金関連株と自社株取得銘柄に注目（2024/10/21）
・【株式市場特集】為替と金利動向も見据え、相場の方向性を探る（2024/10/15）
・【株式市場特集】中東危機で株式市場に異変、日経平均と個別株の反応に乖離（2024/10/07）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク