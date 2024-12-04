*08:16JST 米国株式市場はまちまち、雇用統計待ち（3日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

DEC24

Ｏ 38695（ドル建て）

Ｈ 39440

Ｌ 38615

Ｃ 39260 大証比+110（イブニング比+10）

Vol 8022



DEC24

Ｏ 38700（円建て）

Ｈ 39430

Ｌ 38595

Ｃ 39240 大証比+90（イブニング比-10）

Vol 28700

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル149.66円換算）で、デンソー＜6902＞、HOYA＜7741＞、東

京海上HD＜8766＞、ファーストリテ＜9983＞、ディスコ＜6146＞などが上昇した一方で、日本

郵政＜6178＞、ゆうちょ銀行＜7182＞、セブン&アイ・HD＜3382＞、トヨタ自動車＜7203＞、三

井住友FG＜8316＞、などは下落し、全体はまちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 175.98 0.17 2634 -18

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 12.23 0.08 1830 -10.5

8035 (TOELY) 東京エレク 82.18 1.81 24598 -52

6758 (SONY.N) ソニー 20.47 0.46 3064 -6

9432 (NTTYY) NTT 26.26 0.29 157 0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.57 0.42 2629 1

6501 (HTHIY) 日立製作所 53.53 0.88 4006 -4

9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.69 0.82 51917 227

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.57 0.53 9150 0

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.77 0.22 5618 4

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 103.11 2.78 7716 12

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.41 0.14 3844 -26

8031 (MITSY) 三井物産 441.56 10.56 3304 5

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.23 0.01 10648 -22

4568 (DSNKY) 第一三共 32.92 0.36 4927 1

9433 (KDDIY) KDDI 16.73 0.21 5008 1

7974 (NTDOY) 任天堂 14.95 0.21 8950 10

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.36 0.88 5891 26

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.33 0.27 1314 -6.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.13 0.09 4229 -2

6902 (DNZOY) デンソー 14.82 0.35 2218 20.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.59 0.54 6762 -8

4661 (OLCLY) オリエンランド 23.35 -0.01 3495 5

8411 (MFG.N) みずほFG 5.26 0.05 3936 11

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.27 0.15 18363 -37

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.92 0.06 4167 -9

7741 (HOCPY) HOYA 134.53 3.48 20134 99

6503 (MIELY) 三菱電機 35.55 1.33 2660 5.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.48 0.16 2538 -15

7751 (CAJPY) キヤノン 33.12 0.38 4957 0

6273 (SMCAY) SMC 21.78 0.21 65192 -208

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.35 0.35 1399 -81.5

6146 (DSCSY) ディスコ 29.40 1.40 44000 160

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 17.31 0.00 2591 -21.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.20 0.38 3322 2

6702 (FJTSY) 富士通 19.14 0.07 2864 4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.60 -0.12 11314 14

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.89 -0.02 5355 -11

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.81 -1.44 1319 -236

8002 (MARUY) 丸紅 154.01 1.45 2305 -4

6723 (RNECY) ルネサス 6.83 0.04 2044 -6

6954 (FANUY) ファナック 13.25 0.15 3966 -4

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.40 0.49 3502 -4

8801 (MTSFY) 三井不動産 25.70 0.30 1282 4

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.50 0.30 4116 6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.50 0.17 3442 -18

6594 (NJDCY) 日本電産 4.76 0.13 2850 -18

6857 (ATEYY) アドバンテスト 58.60 1.50 8770 20

4543 (TRUMY) テルモ 20.75 0.26 3105 6

8591 (IX.N) オリックス 117.09 2.89 3505 9

（時価総額上位50位、1ドル149.66円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5088 330 6.94

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.40 1706 92.5 5.73

5401 (NPSCY) 日本製鉄 6.91 3102 42 1.37

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.19 3884 40 1.04

6902 (DNZOY) デンソー 14.82 2218 20.5 0.93

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.81 1319 -236 -15.18

8750 (DLICY) 第一生命HD 27.00 4041 -309 -7.10

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.35 1399 -81.5 -5.50

6752 (PCRHY) パナソニック 9.61 1439 -36.5 -2.47

9735 (SOMLY) セコム 8.57 5130 -128 -2.43



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44705.53 前日比：-76.47

始値：44769.58 高値：44914.68 安値：44574.78

年初来高値：44910.65 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19480.91 前日比：76.96

始値：19364.34 高値：19486.15 安値：19340.41

年初来高値：19480.91 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6049.88 前日比：2.73

始値：6042.97 高値：6052.07 安値：6033.39

年初来高値：6049.88 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.407％ 米10年国債 4.224％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は76.47ドル安の44,705.53ドル、ナスダックは76.9

6ポイント高の19,480.91で取引を終了した。

今週予定されている雇用統計の発表を控えた調整が続き、寄り付き後、まちまち。ダウ

は手仕舞い売りが継続し終日軟調に推移したものの、JOLT求人件数が労働市場の底堅さ

を再表明したため景気に楽観的な見方が強まり下げ止まり、終盤にかけて下げ幅を縮小

した。ナスダックは携帯端末のアップル（AAPL）やオンライン小売のアマゾン（AMZN）

などが買われ、指数を押し上げ終盤にかけ上げ幅を拡大し連日で過去最高値を更新。相

場はまちまちで終了した。セクター別では、電気通信サービスやテクノロジー・ハー

ド・機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

通信のAT&T（T）は投資家説明会で示した強い見通しを好感し、アナリストが投資判断

を引き上げ、上昇。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は感謝祭前後の売上高が過去最

高を記録、さらに、クラウドコンピューティング部門のアマゾン・ウェブ・サービス

（AWS）が自社設計の半導体「トレーニウム」数十万個搭載する強力な人工知能（AI）

スーパーコンピューター「ウルトラクラスター」の開発計画と新たなサーバーを発表

し、上昇した。

靴メーカーのスケッチャーズUSA（SKX）は最高経営責任者（CEO）が現在の時点で年末

商戦が非常に心強い結果と楽観的見解を示し、上昇。保険のアフラック（AFL）は業績

見通しに失望し、売られた。運送会社のフェデックス（FDX）はアナリストが投資判断

を引下げ、下落。

クラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）は取引終了後に第3四半期決算

を発表。見通しが好感され、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》