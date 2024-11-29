11/29の強弱材料

*08:40JST 11/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38349.06、+214.09）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・追加経済対策への期待

弱気材料

・1ドル＝151.50-60円

・大阪夜間取引の日経先物は下落（38300、-80）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（11月）

・有効求人倍率（10月）

・完全失業率（10月）

・小売売上高（10月）

・百貨店・スーパー売上高（10月）

・鉱工業生産指数（10月）

・2年物国債入札

・住宅着工件数（10月）

・消費者態度指数（11月）

・石破首相が所信表明演説

・Terra Drone、グロービングが新規上場

・インドGDP（7-9月）

・インドインフラ産業8業種（10月）

・スイスGDP（7-9月）

・独失業率（失業保険申請率）（11月）

・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想

・ユーロ圏消費者物価コア指数（11月）

・南アフリカ貿易収支（10月）

・ブラジル基礎的財政収支（10月）

・ブラジル純債務対GDP比（10月）

・ブラジル全国失業率（10月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（11月）

・米感謝祭翌日のブラックフライデー

・米株式市場は短縮取引《ST》