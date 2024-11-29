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11/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 11/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38349.06、+214.09）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・追加経済対策への期待
弱気材料
・1ドル＝151.50-60円
・大阪夜間取引の日経先物は下落（38300、-80）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（11月）
・有効求人倍率（10月）
・完全失業率（10月）
・小売売上高（10月）
・百貨店・スーパー売上高（10月）
・鉱工業生産指数（10月）
・2年物国債入札
・住宅着工件数（10月）
・消費者態度指数（11月）
・石破首相が所信表明演説
・Terra Drone、グロービングが新規上場
・インドGDP（7-9月）
・インドインフラ産業8業種（10月）
・スイスGDP（7-9月）
・独失業率（失業保険申請率）（11月）
・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想
・ユーロ圏消費者物価コア指数（11月）
・南アフリカ貿易収支（10月）
・ブラジル基礎的財政収支（10月）
・ブラジル純債務対GDP比（10月）
・ブラジル全国失業率（10月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（11月）
・米感謝祭翌日のブラックフライデー
・米株式市場は短縮取引《ST》
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