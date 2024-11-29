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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数など

2024年11月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(11月)　2.2％　1.8％
08:30　有効求人倍率(10月)　1.24倍　1.24倍
08:30　失業率(10月)　2.5％　2.4％
08:50　小売売上高(10月)　2.0％　0.7％
08:50　百貨店・スーパー売上高(10月)　　1.6％
08:50　鉱工業生産指数(10月)　3.9％　1.6％
14:00　住宅着工件数(10月)　-1.9％　-0.6％
14:00　消費者態度指数(11月)　36.5　36.2


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＜海外＞
17:00　スイス・GDP(7-9月)　　1.8％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(11月)　　6.1％
18:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(11月)　　2.7％
19:30　印・GDP(7-9月)　6.5％　6.7％
19:30　印・財政赤字(10月)　　4兆7450億ルピー
20:30　印・インフラ産業8業種(10月)　　2.0％
20:30　印・外貨準備高(先週)
20:30　ブ・基礎的財政収支(10月)　　-73億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(10月)　　62.4％
21:00　ブ・全国失業率(10月)　　6.4％
21:00　南ア・貿易収支(10月)　　128億ランド
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(11月)　　41.6


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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