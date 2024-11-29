*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数など

＜国内＞

08:30 東京CPI(11月) 2.2％ 1.8％

08:30 有効求人倍率(10月) 1.24倍 1.24倍

08:30 失業率(10月) 2.5％ 2.4％

08:50 小売売上高(10月) 2.0％ 0.7％

08:50 百貨店・スーパー売上高(10月) 1.6％

08:50 鉱工業生産指数(10月) 3.9％ 1.6％

14:00 住宅着工件数(10月) -1.9％ -0.6％

14:00 消費者態度指数(11月) 36.5 36.2



石破首相が国会で所信表明演説

Terra Droneが東証グロースに新規上場(公開価格:2350円)

グロービングが東証グロースに新規上場(上場日は29日-12月5日、公開価格:4530円)



＜海外＞

17:00 スイス・GDP(7-9月) 1.8％

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(11月) 6.1％

18:00 欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(11月) 2.7％

19:30 印・GDP(7-9月) 6.5％ 6.7％

19:30 印・財政赤字(10月) 4兆7450億ルピー

20:30 印・インフラ産業8業種(10月) 2.0％

20:30 印・外貨準備高(先週)

20:30 ブ・基礎的財政収支(10月) -73億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(10月) 62.4％

21:00 ブ・全国失業率(10月) 6.4％

21:00 南ア・貿易収支(10月) 128億ランド

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(11月) 41.6



米・感謝祭翌日のブラックフライデー

米・株式市場は短縮取引



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》