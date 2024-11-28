*08:10JST 米国株式市場は反落、ハイテクが重し（27日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

DEC24

Ｏ 38375（ドル建て）

Ｈ 38460

Ｌ 37665

Ｃ 37825 大証比-275（イブニング比+25）

Vol 4765



DEC24

Ｏ 38345（円建て）

Ｈ 38440

Ｌ 37645

Ｃ 37810 大証比-290（イブニング比+10）

Vol 16024

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル151.07円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵政<6

178>、ソフトバンクG＜9984＞、ルネサス＜6723＞、日本電産＜6594＞、アドバンテスト<6857

>、三菱商事＜8058＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 169.72 -2.80 2564 -7

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.58 -0.03 1750 -18

8035 (TOELY) 東京エレク 72.35 -0.30 21860 -380

6758 (SONY.N) ソニー 19.76 0.39 2985 -33

9432 (NTTYY) NTT 25.23 0.07 152 -0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.45 -0.05 2485 -44

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.91 0.59 3694 -41

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.41 0.00 50472 -718

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.83 0.19 8711 -270

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.13 -0.19 5478 -70

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 96.15 -1.35 7263 -62

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.18 0.09 3570 -10

8031 (MITSY) 三井物産 415.40 -3.67 3138 -32

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.42 0.20 10137 -138

4568 (DSNKY) 第一三共 30.60 0.96 4623 -19

9433 (KDDIY) KDDI 16.17 0.08 4886 -29

7974 (NTDOY) 任天堂 13.96 0.45 8436 -91

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.58 -0.56 5526 -45

7267 (HMC.N) 本田技研工業 25.63 -0.24 1291 -1.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.93 0.10 4209 -34

6902 (DNZOY) デンソー 14.10 -0.43 2129 -29

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.59 0.72 6523 -53

4661 (OLCLY) オリエンランド 23.30 0.61 3520 -18

8411 (MFG.N) みずほFG 4.90 0.02 3705 5

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.80 -0.19 17826 -259

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.57 0.13 4100 7

7741 (HOCPY) HOYA 127.40 0.34 19246 -139

6503 (MIELY) 三菱電機 33.23 -0.13 2510 -28

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.18 0.00 2472 -36.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.59 -0.03 4923 -39

6273 (SMCAY) SMC 21.24 -0.42 64175 -855

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.60 0.00 1299 -109

6146 (DSCSY) ディスコ 27.30 0.40 41242 -638

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 16.92 0.28 2556 -20

8053 (SSUMY) 住友商事 20.84 -0.10 3148 -30

6702 (FJTSY) 富士通 18.44 0.63 2786 -32.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 73.52 -0.96 11107 -98

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.38 -0.01 5251 -45

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 0.02 1382 -78

8002 (MARUY) 丸紅 149.07 -1.86 2252 -19.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.36 -0.09 1920 -41

6954 (FANUY) ファナック 13.00 -0.52 3928 -45

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.11 -0.27 3340 22

8801 (MTSFY) 三井不動産 24.50 -0.10 1234 -16

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.86 -0.37 4058 -25

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.83 0.13 3272 -43

6594 (NJDCY) 日本電産 4.56 0.02 2756 -51.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 55.30 -1.80 8354 -152

4543 (TRUMY) テルモ 20.29 0.17 3065 -21

8591 (IX.N) オリックス 108.08 0.05 3266 -4

（時価総額上位50位、1ドル151.07円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5136 580 12.73

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.70 2221 231 11.61

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.40 1722 144.5 9.16

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.11 3340 22 0.66

5401 (NPSCY) 日本製鉄 6.73 3050 17 0.56

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.60 1299 -109 -7.74

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.40 3535 -250 -6.61

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 1382 -78 -5.34

5020 (JXHLY) ENEOS 10.07 761 -37.4 -4.68

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.38 964 -42 -4.17



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44722.06 前日比：-138.25

始値：44837.75 高値：45003.06 安値：44690.23

年初来高値：44860.31 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19060.48 前日比：-115.10

始値：19132.99 高値：19133.11 安値：18937.20

年初来高値：19298.76 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5998.74 前日比：-22.89

始値：6014.11 高値：6020.16 安値：5984.87

年初来高値：6021.63 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.442％ 米10年国債 4.267％



米国株式市場は反落。ダウ平均は138.25ドル安の44,722.06ドル、ナスダックは115.10

ポイント安の19,060.48で取引を終了した。

過去最高値付近から高値警戒感などに軟調に寄り付いた。ダウは一部小売り企業の好決

算を好感し一時上昇したが、トランプ次期大統領が計画している追加関税策による経済

や企業業績への影響を警戒した売りがくすぶり下落に転じた。ナスダックは人工知能

（AI）への期待が行き過ぎとの見方も浮上し、ハイテクの下落が重しとなり終日軟調に

推移し、終了。セクター別では、不動産が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落し

た。

カジュアル衣料などの小売り、アーバン・アウトフィッターズ（URBN）は第3四半期決

算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、年末商戦に向けた需要に楽観的な

見通しを示し、大幅上昇。一方で、百貨店のノードストロム（JWN）は第3四半期決算で

内容が予想を上回ったほか、通期売り上げ見通しを引き上げたが同時に、10月末からの

年末商戦に向けた需要鈍化を警告する悲観的な見通しが警戒され、大幅安。サイバーセ

キュリティ製品・サービス会社のクラウド・ストライク・ホールディングス（CRWD）は

第3四半期決算で7月の大規模なシステム障害が影響し損失を計上、利益見通しも市場予

想を下回り、下落。

コンピューターメーカーのHP（HP）はPC需要が低調で、第1四半期の調整後1株当たり利

益見通しが予想を下回り、下落した。同業のデル・テクノロジー（DELL）もPC市場の低

迷を受けた低調な見通しを嫌気した売りが継続。ソフトウエアメーカーのオートデスク

（ADSK）は第3四半期の調整後営業利益率が予想に一致し、通期見通しを引き上げた

が、市場の期待に満たず、下落した。

ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）は連邦取引委員会（FTC）が同社に対

し、反トラスト法に基づき調査を開始したと報じられ、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》