*08:08JST 米国株式市場は続伸、中東脅威が緩和（26日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

DEC24

Ｏ 38910（ドル建て）

Ｈ 38930

Ｌ 38050

Ｃ 38355 大証比-135（イブニング比+25）

Vol 5300



DEC24

Ｏ 38880（円建て）

Ｈ 38895

Ｌ 38030

Ｃ 38330 大証比-160（イブニング比+0）

Vol 20346

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.08円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵政<6

178>、東京エレク＜8035＞、三菱商事＜8058＞、日本電産＜6594＞、ルネサス＜6723＞、SMC<62

73>などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 172.52 -3.31 2641 -26.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.62 -0.19 1779 -15.5

8035 (TOELY) 東京エレク 72.65 -2.09 22243 -407

6758 (SONY.N) ソニー 19.37 -0.05 2965 -18

9432 (NTTYY) NTT 25.16 0.01 154 -0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.50 -0.40 2526 -40

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.32 -1.13 3698 -14

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.41 0.64 51144 -306

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.64 -0.16 8768 -76

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.32 -0.30 5609 -51

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 97.50 -0.40 7463 13

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.09 -0.39 3595 -4

8031 (MITSY) 三井物産 419.07 -10.58 3208 -10

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.22 -0.02 10119 -61

4568 (DSNKY) 第一三共 29.64 -0.17 4537 -13

9433 (KDDIY) KDDI 16.09 0.00 4926 0

7974 (NTDOY) 任天堂 13.51 0.18 8272 -37

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.14 -0.40 5685 0

7267 (HMC.N) 本田技研工業 25.87 -0.80 1320 -13

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.83 0.03 4234 -19

6902 (DNZOY) デンソー 14.53 -0.20 2224 -14

4519 (CHGCY) 中外製薬 20.87 -0.18 6390 15

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.69 0.18 3473 38

8411 (MFG.N) みずほFG 4.89 -0.06 3743 -9

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.99 -0.11 18354 -151

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.44 -0.05 4115 -17

7741 (HOCPY) HOYA 127.06 -1.52 19450 -120

6503 (MIELY) 三菱電機 33.36 -0.74 2553 -6

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.18 -0.10 2504 -21.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.62 -0.17 4993 13

6273 (SMCAY) SMC 21.66 -0.16 66314 -756

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.60 -0.15 1316 -110.5

6146 (DSCSY) ディスコ 26.90 -0.80 41179 -211

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 16.64 0.03 2547 -6

8053 (SSUMY) 住友商事 20.94 -0.30 3205 -19

6702 (FJTSY) 富士通 17.81 -0.24 2726 -18.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.48 -0.85 11401 -39

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.39 -0.06 5324 -48

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.13 0.04 1398 -62.5

8002 (MARUY) 丸紅 150.93 -4.30 2310 -9.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.45 -0.07 1975 -25.5

6954 (FANUY) ファナック 13.52 -0.07 4139 -39

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.38 -0.72 3426 -7

8801 (MTSFY) 三井不動産 24.60 0.00 1255 -4

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.23 0.28 4168 -14

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.70 -0.04 3276 -32

6594 (NJDCY) 日本電産 4.54 -0.06 2780 -39

6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.10 -2.50 8741 -93

4543 (TRUMY) テルモ 20.12 -0.04 3080 -16

8591 (IX.N) オリックス 108.03 -0.97 3307 -6

（時価総額上位50位、1ドル153.08円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5205 721 16.08

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.70 2250 194.5 9.46

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.40 1745 116 7.12

9503 (KAEPY) 関西電力 6.18 1892 56 3.05

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.69 3473 38 1.11

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.60 1316 -110.5 -7.75

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.40 3582 -256 -6.67

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.13 1398 -62.5 -4.28

5020 (JXHLY) ENEOS 10.06 770 -22.9 -2.89

7309 (SMNNY) シマノ 13.75 21049 -606 -2.80



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44860.31 前日比：123.74

始値：44614.89 高値：44903.01 安値：44426.66

年初来高値：44860.31 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19174.30 前日比：119.46

始値：19109.08 高値：19184.40 安値：19100.73

年初来高値：19298.76 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6021.63 前日比：34.26

始値：6000.03 高値：6025.42 安値：5992.27

年初来高値：6021.63 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.487％ 米10年国債 4.293％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は123.74ドル高の44,860.31ドル、ナスダックは119.46

ポイント高の19,174.30で取引を終了した。

トランプ次期大統領が示した中国、メキシコ、カナダに対する追加関税案による影響を

警戒し、寄り付き後、まちまち。ダウは一部企業の低調な決算を嫌気した売りに続落し

た。ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）の反発で安心感が広がり、終日堅調に推

移。終盤にかけ、イスラエル治安内閣がレバノン停戦合意を承認したとの報道で、中東

情勢の悪化懸念が後退、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した11月連邦公開

市場委員会（FOMC）議事要旨で労働市場や経済の下方リスクが後退したと指摘されたた

めダウはプラス圏を回復し連日で過去最高値を更新し終了した。セクター別では、小売

が上昇した一方、耐久諸費財・アパレルが下落。

食品会社のJMスマッカー（SJM）は四半期決算で昨年の「ホステス」ブランド買収が奏

功し17％増収を計上、さらに、通期見通しを引き上げ、上昇。ディスカウント小売のウ

ォルマート（WMT）はDEI（多様性、公平性、包摂性）プログラムの撤廃が好感され、上

昇。百貨店のコールズ（KSS）は四半期決算で減収減益を計上、通期の既存店売上高予

想を下方修正したほか、最高経営責任者（CEO）の退任も発表され、大幅安。

家電量販店のベスト・バイ（BBY）は需要がまちまちで、通期の業績見通しを下方修正

し、下落。バイオ医薬品メーカーのアムジェン（AMGN）は開発中の肥満治療薬を巡る治

験で副作用などが報告され、結果が予想に満たず大幅安。自動車メーカーのゼネラル・

モーターズ（GM）は国内で販売する自動車をメキシコで生産しており、トランプ次期大

統領が提示した追加関税が売り上げに響く可能性を警戒し、下落した。

コンピューターメーカーのデル・テクノロジー（DELL）は取引終了後、第3四半期決算

を発表。売上が予想に満たず時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》