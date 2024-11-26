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26日の日本国債市場概況：債券先物は142円93銭で終了
*17:24JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は142円93銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年12月限
寄付143円02銭 高値143円02銭 安値142円90銭 引け142円93銭
売買高総計17506枚
2年 466回 0.588％
5年 174回 0.728％
10年 376回 1.061％
20年 190回 1.870％
債券先物12月限は、143円02銭で取引を開始。前日NY市場での米金利低下にともない買いが先行していたが、トランプ関税の報道を受けドル高・円安が進行するなかで売りになったとみられ、142円90銭まで下げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が買われ、2年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は4.27％、10年債は4.29％、30年債は4.48％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.20％、英国債は4.35％、オーストラリア10年債は4.44％、NZ10年債は4.53％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・23:00 米・9月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.3％、8月：+0.3％）
・23:00 米・9月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+4.70％、8月：+5.20％）
・24:00 米・10月新築住宅販売件数（予想：72.5万戸、9月：73.8万戸）
・24:00 米・11月消費者信頼感指数（予想：111.4、10月：108.7）
・24:00 米・11月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-11、10月：-14）
・03:00 米財務省・5年債入札
・04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（11月6-7日会合分）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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