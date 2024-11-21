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前日に動いた銘柄 part2 リベルタ、フェイス、DMG森精機など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 リベルタ、フェイス、DMG森精機など
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
チェンジHD＜3962＞ 1340 -45
19日は後場から大きく上昇する展開となり。
T＆DHD＜8795＞ 2427.5 -71.0
米長期金利低下をマイナス視か。
ネットプロHD＜7383＞ 440 -24
短期的な過熱感から利食い売りも優勢に。
Appier Group＜4180＞ 1462 -82
決算発表後は売り優勢の展開が続いており。
DMG森精機＜6141＞ 2665.5 -101.5
25日線レベルを上値抵抗線として意識も。
九州FG＜7180＞ 716.0 -22.1
20日は銀行株がやや売り優勢の流れに。
寿スピリッツ＜2222＞ 1970.0 -26.0
20日は訪日外客数の発表などを控えているが。
円谷フィHD＜2767＞ 2145 -17
決算発表後の上昇にも一巡感で。
東北電力＜9506＞ 1266.5 -53.5
電力株は20日全面安となっており。
東邦銀行＜8346＞ 270 -9
銀行株の軟調な地合いに押される。
フェイス＜4295＞ 1215 +276
TOB価格1220円へのサヤ寄せが続く。
リベルタ＜4935＞ 1187 +149
CAMPFIRE社との業務提携を引き続き期待視。
SMN＜6185＞ 352 +79
ソニーグループ系企業として思惑買いか。
ウイルコHD＜7831＞ 135 +18
投資有価証券売却益の計上を発表。
ペットゴー＜7140＞ 770 +39
発行済株式数の3.33％上限の自社株買いを発表。
リボミック＜4591＞ 81 +0
台湾で特許査定。
エルテス＜3967＞ 655 -4
創業20周年記念株主優待を発表し19日ストップ高。
20日も上昇して始まるが買い続かず。
ROXX＜241A＞ 1430 +25
音声対話型AIキャリアアドバイザーの提供開始で19日大幅高。
20日は売り買い交錯。
コンフインタ＜7374＞ 1640 +61
25年3月期純利益予想を上方修正。
かっこ＜4166＞ 788 -11
不正注文検知サービスが「4℃」オンラインショップに採用。
買い先行するも失速。
DWTI<4576> 112 +15
「H-1337」の後期第2相臨床試験の主要結果を発表で買い人気継続。
アジャイル<6573> 105 -18
2件の業務提携を発表し19日ストップ高。20日は200日線が上値を阻む形に。
GMO－FG<4051> 7530 +20
発行済株式数の0.88％上限の自社株買いを発表し19日ストップ高。
20日も買い優勢。
アンジェス<4563> 52 +0
「コラテジェン」臨床試験結果を米国心臓学会で発表。上値は重い。《CS》
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