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20日の日本国債市場概況：債券先物は142円89銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:09JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は142円89銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年12月限
寄付142円99銭 高値143円02銭 安値142円83銭 引け142円89銭
売買高総計21362枚
2年 466回 0.550％
5年 174回 0.709％
10年 376回 1.066％
20年 190回 1.885％
債券先物12月限は、142円99銭で取引を開始。ウクライナ戦争をめぐるリスク回避ムードの高まりによる買いが先行し、143円02銭まで上げた。その後、リスク回避ムードは和らぎドル高・円安が再燃したほか、あすの20年債入札への警戒感から売りが優勢になり、142円83銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.30％、10年債は4.42％、30年債は4.61％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.37％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.56％、NZ10年債は4.71％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・18:00 欧州中央銀行（ECB）金融安定報告
・24:00 バー米FRB副議長(銀行監督担当)証言（米下院金融サービス委員会）
・01:00 クック米FRB理事講演（経済見通し）
・02:15 ボウマン米FRB理事講演
・06:00 コリンズ米ボストン連銀総裁講演（金融経済・連銀関連）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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