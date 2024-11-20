*17:09JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は142円89銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付142円99銭 高値143円02銭 安値142円83銭 引け142円89銭

売買高総計21362枚

2年 466回 0.550％

5年 174回 0.709％

10年 376回 1.066％

20年 190回 1.885％

債券先物12月限は、142円99銭で取引を開始。ウクライナ戦争をめぐるリスク回避ムードの高まりによる買いが先行し、143円02銭まで上げた。その後、リスク回避ムードは和らぎドル高・円安が再燃したほか、あすの20年債入札への警戒感から売りが優勢になり、142円83銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.30％、10年債は4.42％、30年債は4.61％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.37％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.56％、NZ10年債は4.71％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 欧州中央銀行（ECB）金融安定報告

・24:00 バー米FRB副議長(銀行監督担当)証言（米下院金融サービス委員会）

・01:00 クック米FRB理事講演（経済見通し）

・02:15 ボウマン米FRB理事講演

・06:00 コリンズ米ボストン連銀総裁講演（金融経済・連銀関連）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》